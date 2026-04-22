بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز چهارشنبه تا پایان هفته جاری پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابلملاحظه پدیدههای غالب آسمان استان هستند.
وی گفت: در ساعات بعدازظهر امروز به دلیل رطوبت حاکم بر منطقه و نیز وجود شرایط ناپایدار جوی برای نقاطی از استان احتمال وقوع بارشهایی بهصورت خفیف و پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی لرستان، عنوان کرد: از شنبهشب تا اواسط هفته آتی مجدداً سامانه بارشی دیگری بر روی جو منطقه فعال خواهد بود که در صورت تثبیت الگوها و مدلهای بارشی، طی روزهای آتی هشدارهای هواشناسی مربوطه در خصوص نحوه فعالیت این سامانه بارشی صادر میشود.
مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه افزایش مییابند.
