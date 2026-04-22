به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران عامل بانک های تجارت، رفاه کارگران، کشاورزی و ملت، روز گذشته (سه شنبه) با حضور در محل وزارت اقتصاد قرارداد "عاملیت تسهیلات سرمایه در گردش حمایت از حفظ اشتغال بنگاه های اقتصادی در شرایط اضطرار" با معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی این وزارتخانه را امضا کردند.

پیش از این، پست بانک ایران به عنوان نخستین بانک، به این طرح پیوسته و از روز شنبه ۳۰ فروردین فعالیت خود در این ارتباط را آغاز کرده بود.بنا بر این گزارش، ثبت نام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط آسیب دیده از جنگ، به مدت پنج روز، از چهارشنبه ۲۶ فروردین آغاز و با تمدید ۳ روزه تا سوم اردیبهشت ماه جاری، ادامه دارد.گفتنی است، بنگاه‌های اقتصادی دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمه‌شده که مجوز فعالیت معتبر دارند و در رسته‌ها و مناطق آسیب‌دیده از جنگ دچار خسارت شده‌اند، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

مبلغ تسهیلات به ازای هر کارگر ۴۴ میلیون تومان برای تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ اشتغال است. مدت بازپرداخت شش ماه در ۲ تا ۴ قسط بوده و نرخ سود پایه آن ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.

ثبت‌نام صرفاً به صورت آنلاین از طریق سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir امکان‌پذیر است.این طرح با هدف صیانت از اشتغال و تقویت تاب‌آوری واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده اجرا می‌شود.