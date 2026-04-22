رحمان نیا : دمای هوای استان زنجان افزایش می یابد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: از امروز تا روز جمعه، جو نسبتاً پایداری در استان حاکم خواهد بود و آسمان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر روز جمعه وزش باد را خواهیم داشت که در برخی مناطق به ویژه نواحی مستعد، سرعت آن به آستانه نسبتاً شدید نیز میرسد.
رحماننیا با اشاره به وضعیت جوی روز شنبه تصریح کرد: روز شنبه شاهد افزایش ابر در اغلب مناطق استان خواهیم بود، اما احتمال وقوع بارش در این روز بسیار ناچیز و نزدیک به صفر برآورد میشود و انتظار پدیده خاص بارشی نداریم.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره ناپایداریهای جوی از ابتدای هفته آینده هشدار داد و بیان کرد: از روز یکشنبه شرایط برای ناپایداریهای جوی فراهم میشود. بر این اساس، در برخی مناطق استان به ویژه نقاط شمالی و کوهپایهای، رگبار پراکنده باران، گاهی همراه با رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی با تأکید بر خطرات این ناپایداریها از شهروندان خواست: همشهریان از توقف در حاشیه مسیلها و رودخانههای فصلی خودداری کنند.
رحماننیا با اشاره به روند دمایی روزهای آینده خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، طی روزهای جمعه و شنبه شاهد افزایش تدریجی دما و گرمتر شدن نسبی هوا در سطح استان خواهیم بود. این روند گرمایش تا روز یکشنبه ادامه دارد و دمای شبانه نیز نسبت به روزهای گذشته اندکی افزایش مییابد.
