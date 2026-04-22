  1. جامعه
  2. انتظامی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

دستگیری دو عامل ایجاد مزاحمت شهروندان در شهر تهران

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری دو نفر خبر داد که در محدوده تهرانپارس باعث ایجاد مزاحمت و ترس در بین شهروندان می‌شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: شب گذشته ( سه شنبه شب ) ماموران گشت ویژه سازمان اطلاعات پلیس پایتخت با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری کامل، طی عملیاتی در محدوده تهرانپارس، دو نفر را که با خودرو به شکل خطرناک و زیگزاگی اقدام به ایجاد مزاحمت و ارعاب شهروندان می‌کردند، شناسایی کردند.

متهمان بدون توجه به دستور ایست پلیس با اقدام خشونت‌آمیز و فرار از محل، امنیت شهروندان را به خطر انداختند. مأموران با رعایت ضوابط قانونی و استفاده از تاکتیک‌های کنترل خودرو، اقدام به شلیک هوایی به لاستیک خودرو متهمان کردند و موفق به دستگیری هر دو شدند.

بررسی‌های اولیه حاکی از سابقه درگیری، تخلفات مستی و ارتکاب جرائم ضد امنیتی متهمان بود.

مرکز اطلاع ‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد که تأمین امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با هنجارشکنان استفاده خواهد شد.

کد مطلب 6808301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها