گام دیگر برای ثبت جهانی قطعه بالای شاهرود؛ کاشت نهال با هدف تثبیت خاک

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق رضویان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در حاشیه بازدید از روستای قلعه بالای بیارجمند اعلام کرد: کاشت ۵۰ اصله نهال توت در ارتفاعات «سرچیل» با هدف تقویت پوشش گیاهی، تثبیت خاک و در راستای تحقق معیارهای توسعه پایدار برای آمادهسازی روستا هدف گردشگری قلعه بالا جهت ثبت در فهرست جهانی یونسکو انجام شد.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث طبیعی در کنار توسعه گردشگری اظهار کرد: روستای قلعهبالا به دلیل قرارگیری در مسیر پرونده ثبت جهانی، از جایگاه ویژهای در برنامههای توسعه پایدار برخوردار است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود بیان کرد: با مشارکت و نظارت دهیاری این روستا، ۵۰ اصله نهال توت در ارتفاعات حساس منطقه سرچیل کاشته شد که نقشی کلیدی در تثبیت خاک و ارتقای چشمانداز طبیعی این منطقه کوهستانی ایفا میکند.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای کمنظیر این روستا تصریح کرد: روستای تاریخی قلعهبالا که در ۲۱ کیلومتری شهر بیارجمند و در شرق شهرستان شاهرود واقع شده، با معماری پلکانی خاص خود و قرارگیری در جوار منطقه حفاظتشده توران، به نگینی در گردشگری شرق استان بدل شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود ادامه داد: حفظ بافت تاریخی، پایداری اقامتگاههای بومگردی و پیوند آن با حفظ تنوع زیستی، این روستا را به مقصدی شاخص برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.
رضویان در پایان تأکید کرد: اجرای این طرحهای زیستمحیطی، بخشی از تلاشهای مستمر ما برای آمادهسازی زیرساختهای گردشگری و تقویت استانداردهای جهانی حفاظت از میراث طبیعی است تا بتوانیم با تکیه بر داشتههای بومی و محیطزیستی، جایگاه قلعهبالا را در سطح جهانی بیش از پیش تثبیت کنیم.
