خدمات رایگان اتوبوسرانی در شهر یزد به مناسبت دهه کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی با اشاره به اهمیت فرهنگی و معنوی هفته کرامت و جایگاه والای امام رضا (ع) در فرهنگ شیعی، اظهار داشت: با عنایت به اهمیت این ایام مبارک و به منظور ترویج فرهنگ رضوی و خدمت به شهروندان، شورای اسلامی شهر یزد در تصمیمی خداپسندانه، مصوب نمود تا طی سه روز متوالی، کلیه اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی به شهروندان گرامی خدمات‌رسانی نمایند.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد زمان اجرای این طرح را این‌گونه تشریح کرد: این خدمت‌رسانی رایگان شامل روز قبل از ولادت امام رضا (ع)، روز ولادت ایشان و همچنین روز پس از آن خواهد بود. این اقدام، گامی در جهت تسهیل تردد همشهریان عزیز و همچنین زائران و دلدادگانی است که قصد حضور در مراسم‌ها و فضاهای مذهبی را در این ایام دارند.

سیفی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهداف این مصوبه تأکید ورزید و گفت: این طرح تنها جنبه خدماتی ندارد، بلکه رویکردی فرهنگی و اجتماعی را نیز دنبال می‌کند. هدف ما از این اقدام، پاسداشت مقام شامخ ائمه اطهار (ع)، به‌ویژه حضرت رضا (ع)، و ایجاد فضایی سرشار از معنویت و همدلی در سطح شهر است. امیدواریم با این اقدام، سهم کوچکی در گسترش فرهنگ اهل بیت (ع) و خدمت‌رسانی شایسته به مردم ولایت‌مدار یزد داشته باشیم.

وی در پایان، از تلاش‌های اعضای شورای اسلامی شهر یزد و مجموعه شهرداری برای تحقق این مصوبه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این طرح مورد استقبال و رضایت عموم شهروندان قرار گیرد.