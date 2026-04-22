به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب حسینی اظهار کرد: بمبی عملنکرده مربوط به حملات اخیر آمریکایی-صهیونی توسط کارشناسان چک و خنثی خواهد شد.
وی افزود: اگر صدای انفجاری از آن محوطه شنیده شود، جای ترس و نگرانی نیست. این انفجار کنترل شده و مربوط به معدومسازی بمب عملنکرده است و همشهریان عزیز و اهالی محترم شهرستانهای بیلهسوار، پارسآباد، جعفرآباد و روستاهای همجوار نگران این مورد نباشند.
فرماندار شهرستان بیلهسوار گفت: عملیات خنثیسازی انجام میشود و شهروندان نگران نباشند و هماهنگی کامل با نیروهای امدادی و انتظامی صورتگرفته و انفجار کاملاً تحت کنترل کارشناسان خبره است.
