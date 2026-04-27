به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در نشست با مدیر کل فنی و حرفه ای استان اردبیل با اشاره به نیاز بازار کار به مهارت‌های تخصصی، خواستار ارائه دروس فنی‌وحرفه‌ای متناسب با نیازهای روز و آینده شغلی دانش‌آموزان شد و افزود: تخصیص اعتبارات کافی در حوزه مهارت‌آموزی، برای تربیت نیروی انسانی ماهر مبنای کار است.

وی همچنین خلق ایده‌های نو در حوزه‌های آموزشی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، فضای مجازی و سواد رسانه‌ای را از اولویت‌های مهم دستگاه‌های آموزشی دانست و بر توسعه برنامه‌های نوآورانه در این حوزه‌ها تأکید کرد.

فرماندار اردبیل با اشاوره به برنامه‌های آموزشی برای صنوف مختلف، از تداوم آموزش‌های تخصصی و سامانه‌ای برای نانوایان خبر داد و این اقدام را در بهبود کیفیت خدمات مؤثر دانست.

قلندری بر همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد طرح «هم‌نوا» تأکید کرد و افزود: «هم‌افزایی دستگاه‌ها در اجرای این طرح، زمینه‌ساز ارتقای سطح مهارتی و توانمندی اقشار مختلف خواهد بود.