به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا رمضانی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم رشت در میدان شهدای ذهاب اظهار کرد: چهل و هفت سال است شعار ما «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بوده و ملت ایران برای تحقق این استقلال هزینه‌های فراوانی پرداخته است. در دنیای اسلام، تنها کشوری که توانسته به این سطح از استقلال دست یابد، جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در تأسیس سپاه پاسداران افزود: امام راحل در سال ۱۳۵۸ سپاه را تأسیس و در سال ۱۳۶۲ دستور تشکیل نیروهای سه‌گانه را صادر فرمودند. تعبیر لطیف ایشان از سپاه این بود که «سپاه پاسداران کوثر انقلاب اسلامی است». پاسداری از مفاهیم انقلاب، به‌ویژه مقابله با تهدیدها، جوهره مأموریت سپاه است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر نقش امامین انقلاب در بیداری فکری ملت تصریح کرد: امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای جامعه را به لحاظ فکری زنده کردند و ما فهمیدیم در کجای عالم قرار داریم. آنان ما را در مسیر درست تاریخ، یعنی مقابله با نظام استکباری، قرار دادند.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه جهان به دو دسته سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم شده، خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی در متن تاریخ قرار گرفته و نه تنها در معادلات منطقه‌ای بلکه در عرصه بین‌المللی نیز تأثیرگذار است. اراده ملت‌ها در تغییر نظام‌های استکباری نقش‌آفرین است و نظام سلطه همواره تلاش داشته ملت‌ها را تهدید و تحقیر کند.

وی حضور مستمر مردم، از جمله در استان گیلان و شهر رشت، در شب‌های متوالی را به چالش کشیدن نظام استکباری دانست و گفت: امروز حضور زنان در عرصه‌های مختلف حتی از مردان پررنگ‌تر است. این اراده مردمی روز به روز مستحکم‌تر می‌شود و ایران را به یکی از مقتدرترین نظام‌های سیاسی جهان تبدیل کرده است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دهه کرامت، این ایام را درس کرامت انسانی دانست و اظهار داشت: امامین انقلاب مسیر عزت و بزرگی را به ملت ایران آموختند. ایران اسلامی امروز به الگویی برای سایر ملت‌ها تبدیل شده و حضور میلیونی مردم در کشورهای مختلف تحت تأثیر همین الگو و خون شهدای مقاومت شکل گرفته است.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر لزوم تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، ایشان را دارای صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و بینش عمیق سیاسی و فرهنگی دانست و افزود: آن رویداد بزرگ که بشریت در انتظار آن است، نجات مستضعفان عالم خواهد بود. امام خمینی(ره) ولادت امام زمان(عج) را به همه مستضعفان جهان تبریک می‌گفتند.

وی با اشاره به تاریخ استعمار و برده‌داری تصریح کرد: دوران بردگی و استثمار ملت‌ها به پایان رسیده و نباید اجازه داد ثروت ملت‌ها غارت شود. مردم گیلان از دوران میرزای کوچک‌خان تا امروز همواره پیشگام بوده‌اند و این حضور، نشانه بلوغ اجتماعی است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با انتقاد از عدم اتحاد کشورهای اسلامی گفت: اگر کشورهای مسلمان متحد بودند، شاهد اقتدار عظیم اقتصادی، علمی و فرهنگی در جهان اسلام بودیم. متأسفانه برخی کشورها ثروت ملت خود را در اختیار دشمنان قرار داده‌اند، اما این وضعیت پایدار نخواهد ماند.

آیت‌الله رمضانی در پایان با اشاره به آیات قرآن و بیانات امیرالمؤمنین(ع) بر استقامت، تقویت ایمان و توکل به خدا تأکید کرد و گفت: یقیناً نصرت از جانب خداوند است و پیروزی نهایی از آنِ جبهه حق خواهد بود.