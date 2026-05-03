فردا آخرین مهلت خرید کالابرگ ۳ ماه پایانی سال ۱۴۰۴ است

به گزارش خبرنگار مهر، دی ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی دولت چهاردهم مبلغ یارانه غیرنقدی را به یک میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش داد. دی ماه یارانه ۴ ماه دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ یکجا واریز شد.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهلت استفاده از کالابرگ‌های مربوط به ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال گذشته فقط تا پایان فردا دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ است و پس از آن اعتبار این کالابرگ‌ها قابل استفاده نخواهد بود.

افرادی که هنوز از اعتبار کالابرگ خود استفاده نکرده‌اند، تا فردا فرصت دارند تا نسبت به خرید خود از ۱۱ قلم کالای اساسی گوشت مرغ، گوشت قرمز، قند و شکر، روغن، برنج و... انجام دهند.

گفتنی است، شارژ فروردین ماه تا آخر اردیبهشت اعتبار دارد.

