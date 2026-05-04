به گزارش خبرنگار مهر، فردا سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ کالابرگ برخی از هموطنان شارژ می‌شود.

طی ۴ ماه گذشته مبلغ یارانه با افزایش اعتبار، به یک میلیون تومان به ازای هر نفر رسیده است. این مبلغ ماهانه طی چند مرحله در دسترس خانوارها قرار گرفته و می‌توانند از فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کنند.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۵ هر ماه اعتبار کالابرگ خانوارهای حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و نیز سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ شارژ می‌شود.

پیش‌تر ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش مبلغ کالابرگ به خبرنگار مهر گفته بود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند پیشنهاد برای افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه داده است. اگر افزایش مبلغ کالابرگ در هئیت‌دولت پیش از ۱۵ اردیبهشت ماه تصویب شود افزایش یارانه غیرنقدی از همین ماه لحاظ خواهد شد. اما اگر این امر زمان‌بر شده و به ماه آینده برسد باز هم مبلغ افزایش اعتبار اردیبهشت ماه برای سرپرست خانوارها در خرداد ماه واریز می‌شود.

وی عنوان کرده بود که نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در افزایش مبلغ کالابرگ، حذف خانوارهای دهک‌های انتهای هرم درآمدی نبوده و با حذف ارز ترجیحی تاکید بر پرداخت کالابرگ به تمام ایرانیان ساکن در کشور است.

گفتنی است، کالاهای مشمول این طرح اعم از ۱۱ قلم کالای اساسی (گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، برنج، روغن، لبنیات و حبوبات) به اضافه انواع میوه و سبزیجات است.