۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۴

فردا کالابرگ کد ملی‌های ۰، ۱ و ۲ شارژ می‌شود

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ کالابرگ بخشی از هموطنان شارژ می‌شود.

طی ۴ ماه گذشته مبلغ یارانه با افزایش اعتبار، به یک میلیون تومان به ازای هر نفر رسیده است. این مبلغ ماهانه طی چند مرحله در دسترس خانوارها قرار گرفته و می‌توانند از فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کنند.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۵ هر ماه اعتبار کالابرگ خانوارهای حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و نیز سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ شارژ می‌شود.

پیش‌تر ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش مبلغ کالابرگ به خبرنگار مهر گفته بود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند پیشنهاد برای افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه داده است. اگر افزایش مبلغ کالابرگ در هئیت‌دولت پیش از ۱۵ اردیبهشت ماه تصویب شود افزایش یارانه غیرنقدی از همین ماه لحاظ خواهد شد. اما اگر این امر زمان‌بر شده و به ماه آینده برسد باز هم مبلغ افزایش اعتبار اردیبهشت ماه برای سرپرست خانوارها در خرداد ماه واریز می‌شود.

وی عنوان کرده بود که نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در افزایش مبلغ کالابرگ، حذف خانوارهای دهک‌های انتهای هرم درآمدی نبوده و با حذف ارز ترجیحی تاکید بر پرداخت کالابرگ به تمام ایرانیان ساکن در کشور است.

گفتنی است، کالاهای مشمول این طرح اعم از ۱۱ قلم کالای اساسی (گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، برنج، روغن، لبنیات و حبوبات) به اضافه انواع میوه و سبزیجات است.

فاطمه امیر احمدی

    • امید IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      بدبخت تر ازمن کسی هست چندسال دهک 7گذاشتن ونفراخر کالابرگ می‌گرفتم ولی الان که به حقم رسیدم دهک 3رسیدم برمبنای کد ملی گذاشتن بازم نفراخر کالابرگ میگیرم
      • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
    • محمد IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      خب نفری یک میلیون چی میشه خرید.
      • سهراب IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
        چیز خاصی نمی‌شه خرید که هیچ، قدرت خرید اونی که آخر کدملیش ۹ هست هم از اونی که آخر کدملیش ۰ هست هم کمتره 😏 اینقدری افزایش قیمتها سریعه که شرکت‌های مواد غذایی برای افزایش قیمت بارکد در نظر نمی‌گیرند و یه دفعه میبینی یه جنس با یه بارکد وای سه قیمت متفاوت توی قفسه فروشگاهه
    • IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      افزایش مبلغ تورم کالا برگ چه شد؟
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      با یه میلیون چی میشه خرید؟ میدونید تخم مرغ دانه ای چند مرغ چند واقعا گرونی مبلغ کالابرگ افزایش بدین همین فردا
      • شیوا IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
        ده میلیونم بدن میگین با ده میلیون چی میشه خرید
    • شعبانی IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      الان من دهک 1 هستم ولی اخر کد ملی 9 هست اخه این انصافه؟
    • محمود IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      مبلغ کالابرگ را افزایش دهید یک شانه تخم مرغ با تخم مرغ های کوچک و پلاسیده 650 مبلغ کالابرگ و یارانه را به ازای هر فرد 5 میلیون تومن کنید با تشکر به گوش مسئولان برسد
    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      یک میلیون دیگه هچی نمی شودخریدکردروغن ۲۵۰تومانی شود ۷۰۰هزارتومان وبقی اجناس هرچه دلت بخواهد یک میلیون دیکه هیچ
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      من ۲۵ ماه نوبتمه با اونی که ۱۵ ماه میگرد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار اجناس را گرانتر میخرم با دهگ ۳ چه بی عدالتی است

