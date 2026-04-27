به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان در ادامه روند رو به رشد خود موفق شد برای سومین دوره متوالی عنوان قهرمانی رقابتهای قهرمانی اروپا را از آن خود کند؛ موفقیتی که نشان میدهد این تیم همچنان یکی از قدرتهای اصلی کشتی فرنگی است.
آذربایجانیها که در سالهای اخیر عملکردی باثبات و موفق داشتهاند، پیش از این نیز در رقابتهای جهانی اوزان غیرالمپیکی ۲۰۲۴ در تیرانای آلبانی به مقام قهرمانی جهان رسیده بودند. این تیم در رقابتهای قهرمانی اروپا ۲۰۲۶ نیز با کسب دو مدال طلا و سه برنز و با اختلافی نهچندان زیاد نسبت به ترکیه، بار دیگر بر سکوی نخست ایستاد.
نکته قابل توجه در این موفقیت، حضور محمد بنا بهعنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان است؛ مربی پرافتخار ایرانی که در نخستین تجربه هدایت این تیم، موفق شد آنها را به عنوان قهرمانی اروپا برساند. این در حالی است که آذربایجان در سال ۲۰۲۵ با امتیازی کمتر از تیم ایران تحت هدایت حسن رنگرز، به عنوان نایبقهرمانی جهان رسیده بود، اما اکنون نشانههایی از پیشرفت و بازگشت به اوج در این تیم دیده میشود.
از زمان حضور محمد بنا در کشتی فرنگی آذربایجان بحث حضور کشتیگیران ایرانی به تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان به اوج خود رسید. البته بعد از مدتی این موضوع فروکش کرد تا اینکه دوباره خبرهایی درباره احتمال پیوستن کشتیگیران ایرانی به تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان به میان آمد که یکی از آنها علیاکبر یوسفی، سنگینوزن کشتی فرنگی ایران است؛ موضوعی که میتواند معادلات رقابتهای کشتی فرنگی را در مسابقات جهانی سخت کند.
البته که کشتی فرنگی ایران در سنگین وزن امین میرزازاده و فردین هدایتی را در ترکیب خود دارد که به عنوان مهرههای شاخص تیم ملی کشتی فرنگی ایران به حساب میآیند. امین میرزازاده در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال طلا رسید و سال گذشته هم در مسابقات جهانی به مدال طلا رسید. او و فردین هدایتی قرار است در انتخابی تیم ملی شرکت کنند و در نهایت یک نفر از آنها راهی مسابقات جهانی شوند.
شرایط هر دو کشتیگیر سنگین وزن ایران قابل قبول است و شانس مدال آوری دارند؛ هر چند که با بازگشت رضا کایالپ کار کمی سخت شده است اما دو کشتیگیر سنگین وزن ایران بارها علی اکبر یوسفی را در مسابقات شکست دادند و به نسبت او شرایط بهتری دارند.
با این حال استفاده از ظرفیت کشتیگیران ایرانی توسط کادر فنی آذربایجان، حتی در صورت عدم برتری در رقابتهای رودررو میتواند در امتیازآوری تیمی به سود این کشور تمام شود؛ مسئلهای که رقابت میان ایران و آذربایجان در مسابقات جهانی پیشرو را حساستر از گذشته خواهد کرد.
