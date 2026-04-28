نداشتن پشتوانه ضعف بزرگ کشتی ایران است/ یزدانی در امور دخالت نکند

محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: امسال تیم ملی کشتی آزاد در بحث شرایط و تدارکات اردو وضعیت متفاوتی داشت.متأسفانه جنگ تاثیرات روحی و روانی زیادی روی کشتی‌گیران گذاشت. نوع اعزام کشتی‌گیران به مسابقات قهرمانی آسیا خاص بود و به صورت زمینی اعزام شدند و به همین خاطر چندین ساعت در راه بودند. همه این موارد کیفیت امتیازگیری تیم را در مسابقات تحت الشعاع قرار داد.

وی ادامه داد: با این حال کشتی ایران همیشه نشان داده که در آسیا حرف اول را می‌زند. اما در این مسابقات تیم ما فراز و نشیب زیادی داشت. تیم ملی در اوزان ۵۷ و ۶۱ کیلوگرم عملکرد خوبی داشت. میلاد والی زاده توانست به مدال طلای آسیا برسد و در سبک وزن خودش را نشان بدهد. احمد جوان هم عملکرد نسبتا خوبی داشت. کامران قاسمپور، مبین عظیمی و امیرحسین زارع هم به نسبت حریفانشان قد و بالایی بلندتری داشتند و طبیعی بود که عملکردشان خوب باشد و به مدال طلا برسند.

فقط روی رحمان سرمایه‌گذاری کردیم و پشتوانه نداریم

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد در ادامه عنوان کرد: اما در برخی ضعف‌هایی وجود داشت، به عنوان مثال در وزن ۶۵ کیلوگرم پیمان نعمتی علی رغم اینکه در رده بزرگسالان و جوانان کشتی گرفت اما در این مسابقات خوب کار نکرد. البته من قصد ندارم در مورد نعمتی صحبت کنم، به نظرم باید کمی موضوع را کلی‌تر ببینیم. اگر تیم ما در مسابقات آسیایی در وزن ۶۵ کیلوگرم خوب کار نکرد به نظرم این ضعف به بحث عدم پشتوانه‌سازی برمی‌گردد.

کاوه تأکید کرد: متأسفانه ما نتوانستیم یک جایگزین برای رحمان عموزاد داشته باشیم و همه فکر و ذهن کادر فنی سرمایه‌گذاری روی رحمان بود. در نهایت نتیجه آن هم این شد که ما نفر دومی در این وزن نداریم. در حالی که اصلا به نفع خود رحمان عموزاد هم بود اگر یک رقیب داخلی در ایران داشت. آن موقع انگیزه بیشتری پیدا می‌کرد. این اصلا اتفاق خوبی نیست که ما در این وزن رحمان عموزاد که یک مدعی در دنیاست را داریم اما نفر دوم این وزن در مسابقات قهرمانی آسیا اوت می‌شود. این موضوع حتی برای رحمان هم یک زنگ خطر است و باید این ضعف بزرگ را فدراسیون برطرف کند.

خلیلی باید اشتباهاتش را برطرف کند

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: سینا خلیلی یکی دیگر از کشتی‌گیران قابل ماست که در رده جوانان و نوجوانان مدال‌های خوبی کسب کرده ولی اگر قصد داشته باشد که همان مدال‌ها را در رده بزرگسالان تکرار کند باید اشتباهاتش را برطرف کند و برخی فنون را به کشتی خود اضافه کند، تا بتواند در رده بزرگسالان نتیجه بگیرد. وزن ۷۰ کیلوگرم یکی از اوزان غیرالمپیکی است و به نظرم خلیلی قابلیت این را دارد که در این وزن یک مسافر باشد و پس از اصلاح معایب خود به اوزان ۷۴ یا ۷۹ برود.

یزدانی فقط کشتی‌گیر باشد و در امور دخالت نکند

وی گفت: امیرمحمد یزدانی هم کشتی‌گیر قابلی است اما در کنار توانایی‌های فنی که در کشتی دارد باید شیطنت‌هایش را کنار بگذارد. من او را در مسابقات قهرمانی آسیا کشتی‌گیر باثباتی ندیدم. در حالی که وزن ۷۴ کیلوگرم یکی از اوزان سخت و المپیکی است. من معتقدم یزدانی باید فقط کشتی‌گیر باشد اما متأسفانه او در تصمیمات مربی در چلنچ گرفتن و همچنین داوری دخالت می‌کند. این رویه اصلا درست نیست. در همین مسابقات قهرمانی اروپا من کشتی‌گیران خوبی در این وزن دیدم و امیرمحمد باید بداند که رقبای سرسختی دارد و حریفانش روز به روز بهتر خواهند شد و نباید از قافله عقب بماند. ضمن اینکه در داخل ایران هم یونس امامی رقیب او در این وزن است. آنها باید با هم رقابت خوبی داشته باشند تا خروجی قابل قبولی به دست بیاید. در هر صورت امیرمحمد کار سختی دارد و باید تلاش بیشتری کند.

کاوه عنوان کرد: مهدی یوسفی از دیگر کشتی‌گیرانی بود که در سال گذشته در سه رده سنی عملکرد خوبی داشت و خودش را به همه نشان داد، اما در این مسابقات دور از انتظار ظاهر شد، البته باید ببنیم او به چه کسی باخت؟! یوسفی برابر کشتی‌گیری که قهرمان المپیک بود نتیجه را واگذار کرد.البته حریف او هم مدتی دور از میادین بود و به خاطر آسیب دیدگی کتفش شرایط ایده‌آلی نداشت، به همین خاطر اگر در کشتی دوم یا سوم به مصاف یوسفی می‌رفت قطعا نتیجه طور دیگری رقم می‌خورد. به اعتقاد من نباید یوسفی را حذف کنیم. او نیاز به حمایت دارد و باید از نظر روحی و روانی شرایط بهتری پیدا کند تا بتواند همه توانایی‌های خود را نشان دهد. یوسفی کشتی‌گیر باشهامت و شجاعی است و نباید اجازه بدهیم او به خاطر عملکرد ضعیفش در قهرمانی آسیا افت کند.

آذرپیرا در قهرمانی آسیا خوب کار نکرد

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد همچنین با اشاره به عملکرد امیرعلی آذرپیرا در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: من واقعیت این است که امیرعلی را در این مسابقات خوب ندیدم. به نظرم او تنها مقابل آرش یوشیدا خوب ظاهر نشد بلکه در برابر حریف هندی خود هم خوب کار نکرد. آن امیرعلی آذرپیرا که توقع داشتیم در این مسابقات خوب نبود. او در مسابقات جهانی و المپیک مدال آوری کرده و توقع ما خیلی بیشتر بود. زمانی که امیرعلی مقابل حریف هندی کشتی گرفت و با اخطار امتیاز گرفت من همانجا زنگ خطر برای امیرعلی آذرپیرا را احساس کردم.

اختلاف امتیاز آذرپیرا مقابل یوشیدا زیاد بود

وی گفت: آرش یوشیدا در این دو سه سال رشد خیلی خوبی داشته، او موفق شده تا تاج الدینوف را شکست دهد. اما امیرعلی در این مسابقات خوب نبود و باید چرایی آن را پیدا کنند. البته که کشتی غیرقابل پیش‌بینی است و ما همیشه نمی‌گوییم آذرپیرا باید برنده میدان باشد اما باید اختلاف او با آرش یوشیدا یک امتیاز باشد نه اینکه با اختلاف امتیاز زیاد در قهرمانی آسیا از یوشیدا شکست خورد. او کشتی‌گیر بسیار توانمندی است و زیرگیری‌های خوبی دارد. شاید به خاطر شرایط از نظر سیستم تنفسی در این برهه زمانی آمادگی کامل را نداشت اما باید دلایل باخت او بررسی شود.

ماندن حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم عاقلانه است

کاوه بااشاره به حضور حسن یزدانی و بحث تغییر وزن او خاطرنشان کرد: به نظرم در حال حاضر یکی از نقاط قوت وزن ۹۷ کیلوگرم، حضور حسن یزدانی در این وزن است چرا که امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی رقبای خیلی خوبی برای یکدیگر هستند و باعث می‌شود هر دو انگیزه بالایی پیدا کنند. وزن ۹۷ کیلوگرم یکی از اوزان خوب و مدعی در ایران و دنیاست.یزدانی به واسطه جراحی کتف و دوری از میادین فکر می‌کنم نزدیک به ۱۰۰ کیلوگرم باشد؛ اگر قرار باشد او دوباره وزن کم کند آسیب دیدگی‌اش ممکن است تشدید شود و برای او دردسر ایجاد کند بنابراین نظر شخصی من این است که او در همین وزن ۹۷ کیلوگرم بماند. البته که خودش باید تصمیم نهایی را بگیرد.

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد خاطرنشان کرد: ضمن اینکه ما در وزن ۹۲ کیلوگرم دو تا کشتی‌گیر خوب داریم که می‌توانند در دنیا حرف برای گفتن داشته باشند. مبین عظیمی و امیرحسین فیروزپور از کشتی‌گیران خوب وزن ۹۲ کیلوگرم هستند. به نظرم اگر حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم بماند و کشتی بگیرد، کار عاقلانه‌ای انجام داده است. او انواع و اقسام مدال‌ها را دارد و باید قبول کنیم اگر قصد دارد که در این وزن کشتی بگیرد، به خاطر این است که تفکرش المپیکی است.

روس‌ها در جهانی با همه توان می‌آیند

وی در مورد عملکرد روس‌ها در مسابقات قهرمانی اروپا و حضور آنها در مسابقات جهانی با پرچم خودشان گفت: در مسابقات قهرمانی اروپا روس‌ها موفق به کسب ۶ طلا، یک نقره و دو برنز شدند و بسیار خوب کار کردند. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد روس‌ها برای مسابقات قهرمانی اروپا چنین تیم گردن کلفتی اعزام کند. آنها منتظر مسابقات جهانی هستند و قطعا با توجه به اینکه قرار است با پرچم خودشان به میدان بروند با تمام توان حضور خواهند داشت.آنها دیگر بی انگیزه نیستند و مشکلات ویزا یا عدم حضور در مسابقات را ندارند بنابراین قطعا با همه توان حضور خواهند داشت. ضمن اینکه در همین دوران هم چند کشتی‌گیر روس به کشورهای دیگر رفتند و خودشان را تقویت کردند، بنابراین فکر می‌کنم حضور آنها زنگ خطر جدی خواهد بود.

کاوه تأکید کرد: در حال حاضر ما هم شرایط طبیعی در کشور نداریم و متأسفانه به خاطر جنگ تحمیلی اوضاع کمی بهم ریخته است، اما باید برنامه‌ریزی در بحران را یاد بگیریم و به آن عمل کنیم. سال گذشته آمریکا در تمامی رده‌های سنی قهرمان شد و نشان داد که فرایند پشتوانه‌سازی به درستی در آن کشور اجرا شده است، ما هم باید پشتوانه‌سازی را در دستور کار قرار دهیم تا با تمام توان به میدان برویم. امسال یکی از نگرانی‌های جدی کشتی ایران همزمانی بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی است که این فاصله کم کار ما را سخت کرده است. البته که نگرانی‌ها در داخل وجود دارد و شاید اولویت به خاطر جنگ مسائل دیگر باشد اما باید مثل همیشه در میدان کشتی با اقتدار وارد شویم.