  1. استانها
  2. لرستان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

لزوم ساماندهی و نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل آرد نانوایی‌ها در لرستان

خرم‌آباد- معاون اقتصادی استانداری لرستان بر لزوم ساماندهی و نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل آرد نانوایی‌ها در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاریث مهر، امید امیدی شاه آباد در جلسه کارگروه آرد و نان لرستان بر ساماندهی و نظارت بیشتر بر ناوگان حمل و نقل آرد خبازی های استان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع تولید، توزیع و نظارت بر چرخه گندم، آرد و نان و با توجه به یارانه هنگفت و قابل توجه در این خصوص که توسط دولت پرداخت می شود، خواستار ساماندهی و نظارت مستمر در بستر سامانه های الکترونیکی شد.

بنابر این گزارش، در ادامه جلسه مصوبات مطرح شده در خصوص رصد و پایش چرخه تولید و توزیع آرد مورد تصویب قرار گرفت که به دستگاه های اجرایی مربوطه جهت اجرا و پیگیری، ابلاغ خواهد شد.

کد مطلب 6809038

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها