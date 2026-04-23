۱۲ سارق و معتاد ولگرد در شاهین شهر دستگیر شدند

سرهنگ احسان بدیعیان ذر گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح دو عملیات ویژه پلیسی در این شهرستان اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۳ شهر گز پس از رصدهای اطلاعاتی، به منزلی در یکی از محلات این شهر مشکوک شدند که به پاتوق سارقان و معتادان تبدیل شده و باعث مزاحمت و سلب آرامش ساکنان شده بود.

وی ادامه داد: موضوع با توجه به اخلال در امنیت محله به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و مأموران پس از هماهنگی با دادستان، عملیاتی ضربتی را اجرا کردند. در این اقدام پلیسی، ۱۰ معتاد ولگرد که برای تأمین هزینه مصرف مواد مخدر دست به سرقت از معابر عمومی و منازل خصوصی می‌زدند، دستگیر و مقادیر قابل توجهی مواد مخدر نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه تصریح کرد: افراد دستگیرشده در بازجویی‌های مقدماتی به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ بدیعیان همچنین به اجرای عملیاتی دیگر در آزادراه معلم اشاره کرد و گفت: مأموران کلانتری ۱۶ گرگاب در اقدامی به‌موقع دو سارق غیربومی را که با یک دستگاه وانت نیسان اقدام به سرقت میلگرد و اموال منازل نیمه‌ساز می‌کردند، شناسایی و بازداشت کردند.

وی افزود: از خودروی این افراد مقادیر زیادی اموال مسروقه به‌دست آمد و متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۴ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شاهین‌شهر و میمه با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با مجرمان اظهار داشت: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و طرح‌های مقابله با سرقت و آسیب‌های اجتماعی به‌طور مستمر در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

او در پایان از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ گزارش کنند تا پلیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شود.