باند سرقت از باغات و اماکن خصوصی فلاورجان متلاشی شد

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از وقوع چندین سرقت در حوزه کلانتری ۱۴ قهدریجان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بهرهگیری از شگردهای تخصصی، در کوتاهترین زمان ممکن موفق به شناسایی سه متهم این پرونده شامل دو سارق و یک مالخر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان ادامه داد: با هماهنگی قضایی، مأموران پلیس در عملیاتی ضربتی هر سه متهم را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
سرهنگ هادیان خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری اموال مسروقه شامل حدود یک کیلوگرم سیمهای سوخته و سیم افشان بههمراه یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد. همچنین ابزار ارتکاب جرم از جمله سیمچین و انبردست در خورجین موتورسیکلت پیدا و ضبط شد.
وی گفت: متهمان در بازجوییهای اولیه به ۱۶ فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کرده و انگیزه خود را کسب منافع مالی اعلام کردهاند.
فرمانده انتظامی فلاورجان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان اظهار داشت: با دستور مرجع قضایی، متهمان پس از تشکیل پرونده روانه زندان شدند و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مالباختگان همچنان ادامه دارد.
سرهنگ هادیان در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و گزارش موارد مشکوک از طریق تماس با شماره ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از جرائم یاری کنند.
