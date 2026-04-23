۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

تصادف رخ‌به‌رخ پراید در گلپایگان ۶ مصدوم داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع یک حادثه ترافیکی شدید در محور گلپایگان خبر داد و گفت: بر اثر برخورد رخ‌به‌رخ دو خودروی پراید در محور گلپایگان ـ گوگد، ۶ نفر مصدوم شدند.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۰:۴۸ سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مسیر گلپایگان به گوگد و روبه‌روی پمپ‌بنزین شایسته رخ داد.

وی با بیان اینکه در این سانحه دو دستگاه خودروی پراید به صورت رخ‌به‌رخ با یکدیگر برخورد کردند، افزود: در این حادثه شش نفر شامل سه خانم، یک آقا و دو کودک ۳ و ۱۱ ساله دچار مصدومیت شدند.

سخنگوی اورژانس استان اصفهان اعلام کرد: یک واحد امدادی ۱۱۵ و یک تیم هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شد و پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین(ع) گلپایگان منتقل شدند.

