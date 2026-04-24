خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها - شیما جرگه: کره خاکی زمین، با آنکه بخش عمده‌ای از سطحش را آب فرا گرفته، در برخی پهنه‌های آبی به دلیل ویژگی‌های زمین‌شناسی و عوارض طبیعی، خود را به شکل تنگه‌هایی باریک و راهبردی نمایانده است. از تنگه جبل‌الطارق که یکی از باریک‌ترین و حساس‌ترین آبراه‌های جهان به شمار می‌رود تا تنگه هرمز که همچون شریان نفتی سیاره عمل می‌کند، هر کدام دارای قاعده‌ها و قواعد ویژه‌ای برای عبور و مرور کشتی‌ها و تردد دریایی هستند.

برای نمونه، تنگه برینگ را در نظر بگیرید؛ آبراهی که آلاسکا را از شرقی‌ترین نقطه سیبری جدا می‌سازد و دو جزیره دیامید بزرگ (متعلق به روسیه) و دیامید کوچک (متعلق به آمریکا) در میان آن جای گرفته‌اند. این تنگه، دو قاره آسیا و آمریکا را به هم پیوند می‌زند؛ در یک سوی آن آمریکایی‌ها و در سوی دیگر روس‌ها ایستاده‌اند. هرچند تنگه برینگ آبراهی بین‌المللی محسوب می‌شود، اما واقعیت این است که بدون هماهنگی و کسب مجوز از این دو کشور یا دست‌کم یکی از آنها قاعدتا نمی‌شود در آن تردد کرد.

در نقطه مقابل، تنگه هرمز در نزدیک‌ترین فاصله به سواحل و جزایر ایران قرار دارد و در برخی نقاط، مسیر آن از میان جزایر ایرانی می‌گذرد.

این تفاوت موقعیت جغرافیایی و حاکمیت سرزمینی، تأثیری مستقیم بر قواعد حاکم بر هر تنگه و میزان دسترسی کشورها به آبراه‌های بین‌المللی دارد.

جمهوری اسلامی ایران به تمام قوانین و قواعد بین‌المللی واقف است و همواره نشان داده است با اینکه جامعه بین‌المللی هیچ احترامی به حقوق ملت ایران قائل نیست، اما ایران پایبندی خود را به قواعد بین‌المللی حفظ کرده است اما شرایطی که هم اکنون در تنگه هرمز به وجود آمده است نتیجه ماجراجویی‌ها، کج فهمی‌ها و جنایت‌کاری آمریکایی‌ها است.

ملت‌های دنیا هزینه‌های نظم جدید در خلیج فارس را باید از آمریکا بگیرند

اگر نظم جدیدی که با اقتدار و حکمرانی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز حاکم شده و تثبیت خواهد شد، برای مردم دنیا دارای هزینه باشد، کشورها و ملت‌ها باید هزینه آن را از آمریکا و غده سرطانی آن، یعنی رژیم صهیونیستی بگیرند و درسی که ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به آمریکایی‌ها دادند را مرتبا برای آن‌ها بازگو کنند که اینجا خلیج فارس است نه خلیج خوک‌ها.

مدیریت تنگه هرمز طبق فرمایش رهبری کاملاً با ایران است

فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس، بندرخمیر، قشم، حاجی‌آباد و بوموسی در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات روشنگرانه رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه ایران در مدیریت تنگه هرمز اظهار: رهبر معظم انقلاب مسیر و راه ما را در خصوص شرایط استراتژیک تنگه هرمز به‌ وضوح مشخص کرده‌اند.

وی افزود: این نمایندگان مجلس هستند که در بحث قانون‌گذاری باید اقداماتی انجام دهند و خوشبختانه این اتفاق در حال رخ دادن است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در کمیسیون‌های تخصصی‌ مجلس، بحث مدیریت تنگه هرمز و قوانین لازم را دنبال می‌کنیم و مقدمات رسیدن به دستورالعمل و قانونی مدون در حال انجام است.

فرصت‌های طلایی خلیج فارس برای ایران

فاطمه جراره با اشاره به در پیش بودن روز ملی خلیج فارس از تلاش‌های تاریخی برخی کشورها برای تغییر نام خلیج فارس پرده برداشت و تصریح کرد: امروز ما با یک فرصت خدادادی روبرو هستیم. کشورهایی که طمع داشتند با تغییر نام‌ها، در هویت ایرانی خلیج فارس تشکیک ایجاد کنند امروز حتی در دیگر مسائل هم با مشکل روبرو هستند آن‌هه هیچ‌وقت نتوانستند خلیج فارس را مصادره کنند و هیچ‌وقت هم نمی‌توانند. تنگه هرمز و خلیج فارس شرایط استثنایی و فرصت‌های طلایی برای کشورمان است.

تشکر از نیروهای مسلح و نقش مردم در جنگ

جراره در ادامه با تقدیر از زحمات نیروهای مسلح اظهار داشت: ‌جا دارد از همه نیروهای مسلح و عزیزانی که شجاعانه خدمت می‌کنند، تشکر کنم. کارهایی که باید در حوزه قانون‌گذاری انجام شود، در مسیر خودش پیش می‌رود و ما نمایندگان داریم کار خودمان را انجام می‌دهیم.

مردم کاملا آگاه و واقف به شرایط منطقه هستند

وی به آگاهی بالای مردم نسبت به مسائل راهبردی اشاره کرد و گفت: در تجمعاتی که حضور دارم، مردم عزیزمان پیشنهادات دقیقی درباره خلیج فارس مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد آنها مطالعه می‌کنند، اطلاعات می‌گیرند و کاملاً واقف به شرایط فوق‌العاده موجود هستند.

خلیج فارس برای همیشه «خلیج فارس» می‌ماند

جراره در پایان با اشاره به مقاومت ایران در طول جنگ تحمیلی و پس از آن تأکید کرد: ما این را به دشمن نشان دادیم جایی که او فکرش را نمی‌کرد و خاموش شد؛ نقطه پیروزی ما بود. غیر از حضور مردم در بحث جنگ، یک فرصت استثنایی دیگر هم رهبر شهیدمان در بزنگاه‌ها ایجاد کردند. اعتقاد داریم این خلیج فارس برای همیشه خلیج فارس می‌ماند و ان‌شاءالله کارمان را در این مسیر انجام می‌دهیم.

مدیریت تنگه هرمز در اختیار ایران است

ابوالقاسم جراره نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز به عنوان یک آبراه حیاتی اظهار داشت: خلیج فارس متعلق به مردم ایران است و ما به عنوان حافظان این دریا زندگی کرده‌ایم و در طول تاریخ از آن دفاع کرده و خواهیم کرد.

از پرتغالی‌ها تا دشمنان امروز؛ خلیج فارس همواره مهد مقاومت بوده است

جراره با یادآوری رشادت‌های تاریخی مردم استان هرمزگان در بیرون راندن استعمارگران پرتغالی تصریح کرد: مردمان این خطه همواره حافظان شجاعی برای تمامیت ارضی کشور بوده‌اند و در حاشیه خلیج فارس، شهدای بزرگی تقدیم انقلاب شده است که می‌توان به شهید اسدالله رئیسی، شهید اسحاق دارا و سردار شهید علیرضا تنگسیری اشاره کرد که نشان می‌دهد این منطقه همواره مهد مقاومت بوده است.

وی افزود: ما تقویم نظامی خود را به گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که بگوییم این تنگه متعلق مردم خلیج فارس و مال مردم ایران است و تا ابد نیز همین خواهد ماند. همان‌گونه که خلیج فارس «خلیج فارس» می‌ماند، ما نیز حافظان تنگه و خلیج فارس خواهیم بود.

مدیریت تنگه هرمز با ایران است

این نماینده مجلس با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب فضای تنگه هرمز تغییر کرده است؛ این تنگه اگرچه آزاد است، اما مدیریت آن دیگر در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

جراره خطاب به دشمنان هشدار داد: دشمنان ما بدانند اگر غلط اضافه‌ای انجام دهند و مجددا دچار خطای محاسباتی شوند، شاهد ایستادگی بی مانندی در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهند داد و ضمن اینکه اجازه نخواهیم داد خیال خام دشمن برای خدشه به حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس عملی شود، همانطور که دهه‌های متمادی ملت ایران را تحریم کرده‌اند، این بار ملت ایران این دشمنان را به شکلی شدیدتر تحریم خواهند کرد.

دشمنی با ایران عواقب سنگین دارد

وی در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران و دشمنان مردم ایران باید بدانند که از این به بعد، دشمنی با مردم ایران عواقب سنگینی دارد. حواسشان باشد که اگر اصرار به خطا و ماجراجویی داشته باشند، پاسخ کوبنده‌تری دریافت خواهند کرد.

دستاوردهای اقتصادی تنگه هرمز باید حفظ شود

وجدان حقیقی دبیر انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کنترل هوشمند تنگه هرمز اثرات سنگینی می‌تواند بر اقتصاد جهانی داشته باشد، گفت: طی روزهای اخیر قیمت نفت برنت مجددا افزایش یافته است تا تا واقعیتِ قدرت و اعمال حکمرانی در خلیج فارس را به رخ بکشد.

ترامپ سعی دارد با گفتاردرمانی تاثیر اشتباهات خود در خلیج فارس را کاهش دهد

وی افزود: دشمن و در راس ترامپ، تلاش دارد تا با جنگ رسانه‌ای و گفتار درمانی تاثیر ماجراجویی و اشتباهات خود را در تنگه هرمز کاهش دهد اما باید حواس همه جمع باشد تا با اظهار نظرهای نسنجیده در این زمین بازی نشود.

قیمت واقعی انرژی باید صیانت شود

این کارشناس حقوقی و اقتصادی تأکید کرد: هر اظهارنظری که با هر بهانه‌ای باعث لغزش قیمت نفت شود طبیعتا کاخ سفید را خوشحال خواهد کرد بنابراین صیانت از قیمت واقعی انرژی، خط قرمز امنیت اقتصادی ما است و باید مواضع به شکلی تنظیم شود ‌که دستاورد ملت ایران در تنگه هرمز حفظ شود.