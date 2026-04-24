امام جمعه اهرم: هجرت امام رضا مقدمه تشکیل تمدن اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم با گرامیداشت روز احمدبن موسی شاهچراغ علیه السلام اظهار کرد: حرم‌های امامزادگان باید محلی برای معرفت افزایی و تربیت باشد و هیئت امنای امامزادگان این فضای معنوی را آماده بهره مندی جوانان و خانواده ها کنند چرا که بعد از مساجد این حرم ها بهترین جا برای ارتباط با خداوند تبارک و تعالی است.

امام جمعه اهرم با اشاره به سالروز شکست مفتضحانه آمریکا در حمله به طبس اضافه کرد: اگر در سال ۵۹ خداوند با معجزه ابهت استکبار را درهم شکست، در این دفاع مقدس رمضان هم خداوند هجوم دوباره آنها را در اصفهان در هم شکست و نشان داد که یدالله فوق ایدیهم .

وی با تبریک سالروز ولادت امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا ادامه داد: حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه به طوس با انتقال مرکز معارف تشیع به ایران اسلامی، امام رضا با هویت بخشی به تشیع برای یک دوران بسیار مهم که این روزها اثرات آن را می بینیم آماده و امیدوار کردند و ما از برکت‌های فرزندان موسی بن جعفر در ایران اسلامی بهره های وافر برده ایم و ان شاء الله زیر سایه عنایت این خواهر و برادر و در حرم جمهوری اسلامی برای مقابله با دشمنان اهل بیت هم عهد هستیم.

امام جمعه اهرم افزود: هجرت امام رضا علیه السلام به ایران مقدمه ساز تشکیل تمدن اسلامی بود چرا که امام رضا عالم آل محمد صلی الله علیه وآله هستند. توحید محوری و مبارزه با دشمن در حدیث سلسلة الذهب امام رضا علیه السلام نمایان شد و مبنای عمل ایرانیان در خداپرستی و دشمن ستیزی شده است.

وی با تبریک روز شوراها افزود: اعضای شوراهای اسلامی نمایندگان مردمی هستید که فرهنگ و ادب و مقاومت را الگو سازی کرده اند؛ نباید در گفتارها و عملکردها و موضع گیری ها خودتان را در نظر بگیرید.

پهلوزاده تصریح کرد: یک تذکر هم به شورا و شهرداری اهرم و درخواست از مسئول دادگستری شهرستان نسبت به پرونده کارگران شهرداری در اسرع وقت پرونده این عزیزان به نحو احسن ختم به خیر کنند.

وی گفت: روز گذشته سران قوا با یک پیام این وحدتِ با مردم را قوی تر کردند و نوشتند؛ یک خدا، یک رهبر، یک ملت و امروز یک راه و آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان. این وحدت رویه مسئولین با مردم باید تا پایین ترین رده در عمل اجرا شود.

امام جمعه اهرم اضافه کرد: دنیا با ابرقدرتی به نام آمریکا خداحافظی کرد وبه ایران بعد از جنگ به عنوان یک قدرت تمدنی سلام کرده و با احترام برخورد می کند و این کفتارها هم با ذلت و ننگ به آنها شکست را خواهیم چشاند که جام زهری است که برای همیشه آنها را نابود خواهد کرد.

وی یادآورشد: همسایگان ناباب هم بدانند اگر نخواهند شان همسایگی را رعایت کنند به فرموده فرمانده هوافضا باید از تولید نفت خداحافظی کنند.