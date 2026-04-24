به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شاهرود در مدرسه قلعه ضمن اشاره به دهه کرامت و ولادت با شهادت امام رضا(ع) بیان کرد: امام خمینی (ره) فرمودند پایتخت معنوی ایران به برکت وجود امام مهربانی ها، مشهد الرضا(ع) است و لذا یکی از افتخارات مردم شاهرود خادمی زائران علی بن موسی الرضا(ع) محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه خدمت در آستان قدس رضوی منحصر به افراد خاص نشده است، بلکه خدمت رسانی به زائران رضوی نیز همانقدر اجر دارد، افزود: یکی از یادگاران شهید رئیسی، فراگیر کردن خدمت رضوی در سراسر کشور با ایجاد کانون‌های خدمت رضوی و خادمیاران بود.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه این خادمیاران در سراسر کشور گسترش خوبی داشته است، تاکید کرد: علیرغم اینکه باید توسل و توجه به معارف رضوی باید بیشتر شود، خدمات به نام امام رضا(ع) در ساحت‌های مختلف توسط خادمیاران رضوی در سراسر کشورمان به خوبی گسترده شده است.

امینی با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا بیان کرد: ترامپ اعلام کرده که ما آتش بس کردیم تا بین تندروها و کندروهای ایران اختلاف ها دامن زده شود اما باید توجه داشت که دو قطبی کردن و گوش دادن به افراد سخیفی مانند این آدم و کسانی مانند او، بازی کردن در زمین دشمن است.

وی با بیان اینکه سران قوا متحد هستند و صراحتاً اعلام کرده‌اند که هیچ اختلافی در کشورمان نیست، افزود: امروز شاهدیم که مردم متحد و مسئولان همراه هستند و ما یک هدف بیشتر نداریم و آن‌هم اقتدار و مبارزه با زیاده خواهی‌های استکبار جهانی است.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی توصیه فرموده‌اند که گوش‌ها که دریچه ذهن و قلب است، به رسانه‌های بیگانه داده نشود، ابراز کرد: برخی متاسفانه شب رسانه بیگانه را گوش داده و تحلیل‌های غلط آنان را از مسئولان ما مطالبه می کنند و این بدترین موضع گیری و بدترین رفتار است.

امینی به شعار سال ۱۴۰۵ هم اشاره کرد و ابراز داشت: ما سال ها است که کارهای اقتصادی مان را تدافعی تنظیم می کردیم اما امروز در جنگ رمضان دولت و مجلس و قوه قضائیه در بحث اقتصادی حالت تهاجمی گرفته‌اند و این یک موفقیت است.

وی افزود: در جنگ طبیعتاً اقتضائات و کمبودهایی ممکن است ایجاد شود که امروز نیز ملت ما بخشی از آن را احساس می کنند ولی در کلان اینکه کالا و ذخیره‌های کالاهای اساسی باشد و مردم به زحمت فراوان نیافتند، هنر است که شاهد بودیم در کشورمان چنین امری رقم خورد البته قیمت ها تغییراتی دارد اما جنگ در سایر کشورها طور دیگری مردم را اذیت می کرد و این دستاورد اقتصادی جنگ رمضان است.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه علیرغم همه این دستاوردها بازهم از دولت و مجلس می خواهیم که دست در دست هم وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشند، گفت: نظارت بر قیمت‌ها و کالاها و توجه به آینده معیشت مردم و ... وظیفه دولتمردان است و همه ما باید آن را مطالبه کنیم اما باید توجه داشت که ما در جنگ هستیم و دستاوردهای بزرگ اقتصادی نیز کسب کرده ایم.