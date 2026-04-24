به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار عصر جمعه وزیر تجارت جمهوری ترکیه با استاندار آذربایجان‌غربی، بر گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور همسایه تأکید شد. بر اساس تفاهم انجام‌شده، از این پس واردات تلفن همراه و لوازم جانبی مرتبط از طریق گمرک بازرگان و گمرک ارومیه بدون مانع انجام خواهد شد.

این تصمیم در راستای تسهیل تجارت مرزی، حمایت از فعالان اقتصادی منطقه و پاسخ به نیاز بازار داخلی اتخاذ شده است. مقامات دو طرف همچنین بر لزوم توسعه زیرساخت‌های گمرکی و افزایش حجم مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه تأکید کردند.

روز جمعه دیدار مشترک وزیر تجارت ترکیه و استاندار آذربایجان‌غربی در بازرگان برگزار شد که طی آن، مجموعه‌ای از دستورات ویژه برای تسهیل تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی صادر گردید.

در این نشست، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان آذربایجان‌غربی در واردات کالاهای اساسی تأکید و اعلام شد منطقه آزاد ماکو به عنوان هاب تأمین کالاهای اساسی کشور تعیین شده است. همچنین با صدور مجوزهای جدید، واردات تلفن همراه از منطقه آزاد ماکو آزاد شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، گمرکات استان آذربایجان‌غربی به‌عنوان مسیر جایگزین برای بخشی از واردات کشور به جای بنادر جنوبی در نظر گرفته می‌شوند. در همین راستا، دستوراتی برای رفع محدودیت‌های ترخیص و تسهیل تردد کالاهای اساسی صادر شد تا فرآیندهای گمرکی با سرعت بیشتری انجام گیرد.