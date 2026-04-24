آموزش در جنگ رمضان تعطیل نشد؛دانشگاه نقش مهمی در جهاد تبیین ایفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، زریر صالحپور شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران و فعالان فضای مجازی اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن حدود ۱۴ هزار دانشجو، در دوران جنگ تحمیلی ۶ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
وی با اشاره به رسالت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، در حالی که اکثر دانشگاهها امتحانات خود را به صورت مجازی برگزار کردند، دانشگاه آزاد اسلامی کلاسها و فعالیتهای خود را به شکل حضوری ادامه داد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج با اشاره به تشکیل «قرارگاه جهاد ملی» با حضور نهاد نمایندگی، حوزه ریاست، کانون بسیج و حراست دانشگاه گفت: این قرارگاه علاوه بر حفاظت از ساختمان دانشگاه، مانع تعطیلی آموزش و پژوهش شد و در بحرانهای اخیر نیز با دو بخش جهاد تبیین و تبلیغات فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: دانشگاه در این طرح با حضور در خیابانها، برپایی سه موکب سلامت، بسیج و موکب اعضای دانشگاه، خدمات معیشتی و فرهنگی به مردم ارائه کرده است.
صالح پور همچنین به فعالیتهای فرهنگی دانشجویان از جمله نصب ۳۰۰ متر پارچه، پرده و شعارنویسی در معابر شهر اشاره کرد و آن را بیسابقه دانست.
وی ادامه داد: این فعالیتها در شهرستانهای دهدشت و گچساران نیز انجام شد و در کنار کمکهای نقدی به جبهه، فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه متوقف نشد .
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در پایان به طرح پنجساله توسعه و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای این طرح، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه است که مورد تأکید شهید طهرانچی نیز بوده است.
