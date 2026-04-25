به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تحلیل جدید موسسه کپلر، ادامه اختلال در تردد نفت‌کش‌ها از تنگه هرمز تا پایان آوریل ۲۰۲۶ می‌تواند بازار جهانی انرژی را وارد بحرانی کم سابقه کند و مجموع کسری عرضه نفت ناشی از این انسداد را به حدود ۷۰۰ میلیون بشکه برساند.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سی ان ان این میزان کاهش عرضه یکی از بزرگترین شوک‌های نفتی دوران مدرن را رقم زده است و تا دوازدهم آوریل حدود ۳۰۰ میلیون بشکه نفت به دلیل توقف عبور از این گذرگاه راهبردی از چرخه عرضه حذف شده است مسیری که روزانه حدود ۲۰ درصد نفت مصرفی جهان از آن عبور می کند.

در پی این اختلال قیمت نفت برنت از صد دلار فراتر رفته و بهای فرآورده هایی مانند سوخت جت به بیش از ۲۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است وضعیتی که پدیده نابودی تقاضا را فعال کرده و موجب لغو بسیاری از مسیرهای پروازی توسط خطوط هوایی اجرای طرحهای جیره بندی و دورکاری اجباری در کشورهای مصرف کننده و تعدیل منفی پیش بینی رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶ از سوی آژانس بین المللی انرژی شده است.

در این میان عربستان سعودی با بهره گیری از حداکثر ظرفیت خط لوله شرق به غرب و امارات متحده عربی از مسیر بندر فجیره تلاش می کنند بخشی از کمبود عرضه را جبران کنند اما عراق با سقوط صادرات از ۴ میلیون بشکه به کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه در روز عملا فلج شده است.

کپلر هشدار می دهد حتی در صورت رفع فوری بحران روند بازگشت بازار به حالت عادی سریع نخواهد بود و ممکن است حجم نفت از دست رفته پیش از بازسازی کامل زنجیره تامین به مرز یک میلیارد بشکه برسد.

دو سناریو پیش روی بازار قرار دارد در سناریوی خوشبینانه کاهش محدود تقاضا و عبور تدریجی از بحران طی هفته های آینده پیش بینی می شود اما در سناریوی بدبینانه ادامه اختلال تا سه ماهه سوم سال می تواند قیمت نفت را به حدود صد و نود دلار برساند و نابودی تقاضا را در مقیاس چند میلیون بشکه در روز رقم بزند رخدادی که از بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ نیز سنگین تر خواهد بود.