به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آئین تودیع و معارفه مدیرانکل هنرهای نمایشی کشور، عصر امروز شنبه پنجم اردیبهشت با حضور مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر ارشاد، احمد حسین فتایی مشاور اجرایی، مدیرانکل ستادی معاونت، رئیس انجمن هنرهای نمایشی، مدیرعامل خانه تئاتر، رئیس تئاتر شهر و تالار هنر و حسین مسافر آستانه از هنرمندان پیشکسوت تئاتر کشور برگزار شد.
در این مراسم اتابک پورنادری با پیشنهاد معاون امور هنری و حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سمت مدیرکل هنرهای نمایشی کشور منصوب شد.
در بخشی از حکم اهدایی سید عباس صالحی آمده است:
«نظر به تجربیات، توان و تعهد جنابعالی در عرصه هنرهای نمایشی و بنا بر پیشنهاد معاون محترم امور هنری به موجب این حکم به سمت « مدیر کل هنرهای نمایشی » منصوب می شوید. انتظار می رود با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در وزارت خانه، برنامه ریزی، و کوشش مجدانه و تعامل سازنده با هنرمندان هنرهای نمایشی، گام های موثری در توسعه کمی و کیفی هنرهای نمایشی بردارید.
اتابک پور نادری، کارگردان و بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما، از مدیران باسابقه و فعالان شناختهشده تئاتر کشور است. او پیش از این، سمتهایی چون سرپرستی ادارهکل هنرهای نمایشی، مدیریت مجموعه تئاتر شهر، مدیریت تماشاخانه سنگلج، مدیریت امور استانهای ادارهکل هنرهای نمایشی و دبیری و داوری جشنوارههای متعدد را برعهده داشته است.
بازی در چندین نمایش صحنهای،سریال های تلویزیونی و آثار سینمایی و نیز دریافت نشان درجهیک هنری در رشته هنرهای نمایشی در کارنامه او به چشم میخورد.
پیش از این و از تیر ۱۴۰۴ رضا مردانی عهده دار این سمت بود که امروز از زحمات وی در دوره مدیریت هنرهای نمایشی کشور تجلیل و تقدیر شد.
اتابک نادری پیش از رضا مردانی و با حضور نادره رضایی معاون هنری سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندین ماه به عنوان سرپرست ادارهکل هنرهای نمایشی حضور داشت.
