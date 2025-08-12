رضا مردانی بالاخره مدیرکل هنرهای نمایشی شد!

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک ماه گذشته بحث بر سر اینکه رضا مردانی به عنوان سرپرست یا مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده است، بالا گرفته بود تا بالاخره معاونت امور هنری وزارت ارشاد به این وضعیت دوگانه پایان داد و حکم مدیرکلی مردانی را منتشر کرد.

در متنی که از سوی روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده، آمده است:

«نظر به تکمیل فرایند اداری و اخذ استعلامات قانونی، طی حکمی از سوی سیدعباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) رضا مردانی به‌عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.

در متن حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

«نظر به سوابق، تعهد و تجارب ارزنده شما در حوزه فرهنگ و هنرهای نمایشی، به پیشنهاد معاون محترم امور هنری و به موجب این حکم به عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی منصوب می‌شوید.

با توجه به جایگاه والا و بی‌بدیل هنرهای نمایشی در عرصه هنر انقلابی با مأموریت‌های دقیق، ویژه و هنرمندانه، برگزاری جشنواره‌های متعدد ملی و تعامل سازنده با هنرمندان این عرصه از جمله مهم‌ترین امور در حوزه مسئولیت شماست.

توفیق روزافزون‌تان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق اهداف و سیاست‌های وزارت متبوع از خداوند متعال خواستارم.»

رضا مردانی که از مدیران با سابقه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مدیریت و مسئولیت اجرایی متعددی از جمله مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند، معاون اداره کل امور استان‌ها، مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر اجرایی و همکاری با جشنواره‌های هنری و نمایشی را در پیشینه فعالیت های فرهنگی هنری خود دارد.

این در حالی است که در زمان انتصاب رضا مردانی، در حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از عنوان «سرپرست» استفاده شده بود ولی معاونت امور هنری وزارت ارشاد طی چند دقیقه عنوان «مدیرکل» را جایگزین واژه «سرپرست» کرد.

بعد از گذشت چند هفته و طی اخباری که از سوی روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی منتشر شده، از رضا مردانی به عنوان سرپرست اداره‌کل هنرهای نمایشی نام برده شد.

گویا این ضد و نقیض بودن در وضعیت مدیریت اداره‌کل هنرهای نمایشی به پایان رسیده است.

باید دید آیا عنوان «مدیرکل» برای رضا مردانی تا پایان دوران حضور این مدیر در اداره‌کل هنرهای نمایشی استفاده می‌شود یا بعد از گذشت چند روز یا چند هفته مجددا به عنوان «سرپرست» معرفی می‌شود!