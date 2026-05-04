به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در حالی موفق شد پس از طی یک مسیر تدریجی و پلکانی از لیگ دسته دوم و سپس لیگ دسته یک فوتبال زنان به لیگ برتر صعود کند که حالا در آستانه حضور در سطح اول فوتبال زنان ایران با یکی از جدیترین و تعیینکنندهترین چالشهای خود مواجه شده است. چالشی که میتواند از همان ابتدای فصل جدید مسیر این تیم را تحت تأثیر قرار دهد و به بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی مربوط میشود.
تیم فوتبال زنان استقلال طی دو فصل اخیر توانست با برنامهریزی نسبی و استفاده از ترکیب جوان خود روندی رو به رشد را تجربه کند. این تیم ابتدا از لیگ دسته دوم کار خود را آغاز کرد سپس به لیگ دسته اول رسید و در نهایت با قرار گرفتن در جمع تیمهای برتر، موفق شد به عنوان نایبقهرمان به لیگ برتر فوتبال زنان صعود کند.
ورود به لیگ برتر برای استقلال به معنای ورود به سطحی کاملاً متفاوت از نظر کیفیت فنی، سرعت بازی، تجربه بازیکنان و البته سطح رقابت مالی و مدیریتی است. در چنین شرایطی مهمترین نیاز هر تیم تازهوارد به لیگ برتر تقویت اساسی در بخش بازیکنان و گاهی حتی کادرفنی است. موضوعی که در حال حاضر برای استقلال با یک مانع جدی روبهرو شده است.
پنجره نقلوانتقالاتی مهمترین بحران استقلال
در حال حاضر بزرگترین دغدغه مدیران استقلال در بخش فوتبال زنان بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه است. این موضوع باعث شده آبیپوشان نتوانند فعالیت جدی در بازار نقلوانتقالات داشته باشند و در نتیجه برنامهریزی آنها برای فصل جدید با ابهام جدی مواجه شود.
در شرایطی که تیمهای رقیب استقلال بهسرعت در حال تقویت خود هستند این بلاتکلیفی میتواند به یک نقطه ضعف جدی تبدیل شود. اگر این پنجره در زمان مناسب باز نشود استقلال ناچار خواهد بود فصل جدید را با همان ترکیبی آغاز کند که در لیگ دسته اول و حتی دسته دوم با آن به میدان رفته بود. ترکیبی که هرچند برای صعود کافی بوده اما برای رقابت در لیگ برتر نیازمند تقویت جدی است.
رقبا در مسیر آمادهسازی کامل
در سوی مقابل باشگاههایی مانند پرسپولیس، خاتون بم، گلگهر و چند تیم دیگر از مدتها قبل وارد فاز برنامهریزی برای لیگ نوزدهم شدهاند. این باشگاهها نهتنها مذاکرات خود را با بازیکنان مختلف آغاز کردهاند بلکه در برخی موارد حتی وارد فاز انتخاب و بررسی گزینههای سرمربی نیز شدهاند.
این روند نشان میدهد که سطح رقابت در لیگ برتر فوتبال زنان ایران نسبت به فصلهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته و تیمها دیگر تنها به حضور در لیگ قناعت نمیکنند بلکه هدفگذاری آنها کسب عنوان قهرمانی و حتی حضور در رقابتهای آسیایی است. در چنین شرایطی هرگونه تأخیر در نقلوانتقالات میتواند فاصله تیمها را بیشتر کند.
خطر عقبماندگی فنی
یکی از نگرانیهای اصلی در مورد استقلال این است که در صورت ادامه این وضعیت تیم از نظر فنی و هماهنگی نسبت به رقبا عقب بماند. فوتبال زنان در سالهای اخیر با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است و تیمهایی که زودتر وارد بازار نقلوانتقالات میشوند معمولاً شانس بیشتری برای ساختن یک ترکیب هماهنگ و آماده دارند.
برای استقلال این موضوع اهمیت دوچندان دارد چرا که این تیم برای اولین بار وارد لیگ برتر میشود و تجربه بازی در این سطح را ندارد. بنابراین هرگونه ضعف در آمادهسازی میتواند بهسرعت در نتایج فصل جدید خود را نشان دهد.
نظر شما