نظر مدیرعامل توتال درباره تبعات بسته ماندن تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «پاتریک پویان»، مدیرعامل شرکت توتال در خصوص تنگه هرمز که حدود یک پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌ کند، ابراز نگرانی کرد.

مدیرعامل شرکت توتال در کنفرانس سیاست جهانی در شانتیلی در حومه پاریس در این خصوص گفت: اگر این وضعیت ۲ یا ۳ ماه دیگر ادامه یابد، ما وارد دنیایی از کمبود انرژی می‌ شویم که کشورهای آسیایی پیش از این از آن رنج برده‌ اند.

«پاتریک پویان»، سپس ادامه داد: شما نمی‌ توانید بدون عواقب جدی، ۲۰ درصد از نفت و گاز کره زمین را سرگردان و غیرقابل دسترس داشته باشید.

این در حالیست که به دنبال تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاکر ایران و افزایش ناامنی ها، تردد از تنگه هرمز متوقف شده است.