صدور اخطاریه در خوزستان برای بارش باران

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی، اخطاریه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، عملیاتی و امدادی صادر کرد.

در این اخطاریه تأکید شده است: دستگاه‌های مربوطه تمهیدات ویژه برای پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و آبگرفتگی‌های احتمالی به کار گیرند.

مدیریت بحران خوزستان افزود: جلوگیری از آبگرفتگی‌های احتمالی شهری و اتخاذ تمهیدات ویژه جهت مدیریت و عدم خسارت به محصولات کشاورزی در اولویت قرار دارد.

در این اخطاریه به عشایر کوچ رو توصیه شده است: در مدت زمان این بارش‌ها از جابجایی، اسکان در مسیل‌ها و عزیمت به ارتفاعات مناطق کوهستانی خودداری کنند.