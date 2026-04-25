۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

صدور اخطاریه در خوزستان برای بارش باران

صدور اخطاریه در خوزستان برای بارش باران

اهواز – اداره کل مدیریت بحران خوزستان با صدور اخطاریه اعلام کرد: سامانه بارشی از اواخر وقت امروز تا اواخر روز دوشنبه سبب رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و ریزش تگرگ در استان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی، اخطاریه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، عملیاتی و امدادی صادر کرد.

در این اخطاریه تأکید شده است: دستگاه‌های مربوطه تمهیدات ویژه برای پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و آبگرفتگی‌های احتمالی به کار گیرند.

مدیریت بحران خوزستان افزود: جلوگیری از آبگرفتگی‌های احتمالی شهری و اتخاذ تمهیدات ویژه جهت مدیریت و عدم خسارت به محصولات کشاورزی در اولویت قرار دارد.

در این اخطاریه به عشایر کوچ رو توصیه شده است: در مدت زمان این بارش‌ها از جابجایی، اسکان در مسیل‌ها و عزیمت به ارتفاعات مناطق کوهستانی خودداری کنند.

