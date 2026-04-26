جعفری: آمار صلح و سازش در شورای حل اختلاف مبارکه به ۶۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری صبح یکشنبه در نخستین روز دور چهارم بازدیدهای سرزده خود وارد حوزه قضایی مبارکه شد و به همراه جمعی از معاونان، از بخش‌های مختلف این مجموعه دیدن کرد تا در جریان جزئیات روند رسیدگی‌ها و نحوه پاسخگویی به مراجعان قرار گیرد.

جعفری با اشاره به مشکلات این حوزه قضایی در سال‌های گذشته اظهار کرد: در نخستین دوره بازدیدها مشخص شد که با توجه به حجم بالای ورودی پرونده‌ها و کمبود نیرو، اطاله دادرسی یکی از چالش‌های اصلی دادگستری مبارکه است. وی افزود: بلافاصله پس از آن بازدید، تصمیماتی برای تقویت منابع انسانی اتخاذ و چند قاضی و کارمند جدید به این حوزه اختصاص داده شد.

به گفته وی، تزریق این نیروهای تازه موجب بهبود محسوس نرخ رسیدگی در شعب شده و بخش قابل توجهی از تأخیرها برطرف شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین از جهش قابل توجه آمار صلح و سازش در شورای حل اختلاف مبارکه خبر داد و گفت: میانگین صلح و سازش این شورا که در سال ۴۰۳ حدود ۳۰ درصد بود، در پایان سال ۴۰۴ به ۶۰ درصد رسیده است.

وی این رشد را نتیجه تلاش کارکنان، اجرای صحیح برنامه‌های ابلاغی و هم‌افزایی مسئولان شهرستان دانست و افزود: بر اساس این آمار، مبارکه اکنون در جایگاه سوم استان از نظر میزان صلح و سازش قرار دارد.

حجت الاسلام جعفری عملکرد شعب دادگاه صلح مبارکه را نیز مثبت ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود که با استمرار برنامه‌ها در سال آینده، اهداف سند تحول قضایی در زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش بیش از پیش محقق شود.

وی در ادامه سفر خود به مبارکه، با حضور در منزل شهید حسینی‌نژاد ـ از محافظان امنیت که در ناآرامی‌های دی‌ماه به شهادت رسید ـ با خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد. او ضمن تسلیت و دلجویی از خانواده، بر عزم جدی دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده شهدای حوادث دی‌ماه تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در پایان بر ضرورت اجرای دقیق قانون جدید تشدید مجازات افرادی که به هر شکل با رژیم‌های متخاصم همکاری دارند، به‌ویژه در حوزه توقیف اموال و دارایی‌های آنان، تأکید کرد.