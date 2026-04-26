معاون استاندار تهران:ارزیابی خسارت واحدهای صنعتی سرعت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصاد استانداری تهران، روز یکشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران از عزم جدی دولت برای احیای تولید در مناطق جنگزده خبر داد.
این نشست با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی و با هدف شتاببخشی به روند بازسازی و حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ برگزار شد.
آقای عسگری با اشاره به گزارشهای کارشناسی از خسارتهای وارده به زیرساختها و تجهیزات صنعتی، تأکید کرد که فرآیند ارزیابیهای میدانی واحدهای تولیدی باید سرعت گیرد.
او گفت: حمایت از پایداری تولید و رفع دغدغه کارآفرینانی که در جریان درگیریهای اخیر دچار خسارت شدهاند، اولویت اصلی ستاد تسهیل است.
معاون استاندار تهران همچنین از دستگاههای خدماترسان و بانکها خواست تا با انعطافپذیری بیشتر، مسیر بازسازی واحدهای خسارتدیده را هموار کنند.
بررسی پروندههای ارسالی از سوی واحدهای آسیبدیده، اتخاذ تصمیمات لازم برای تخصیص تسهیلات حمایتی و استمهال بدهیها از دیگر دستورکارهای این نشست بود.
