محورهای غرب و جنوب اصفهان بارانی است؛هشدار پلیس برای رانندگی کودکان

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای استان خبر داد و اظهار کرد: در محور سمیرم و همچنین محورهای غربی شامل فریدن، فریدونشهر و بویین، بارشهای پراکنده گزارش شده و سطح جادهها لغزنده است.
وی ادامه داد: هرچند تردد در تمامی محورهای استان در جریان است اما شرایط جوی ابری و بارشهای مقطعی ایجاب میکند رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی را بهطور کامل رعایت کنند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید دوباره بر استفاده از کمربند ایمنی افزود: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پرتردد پیشرو، رعایت قوانین بهویژه پرهیز از سبقتهای غیرمجاز ضروری است. رانندگان در محورهای فرعی و روستایی نیز باید به پیچها، کاهش دید و امکان لغزندگی توجه ویژه داشته باشند و از انحراف به چپ که علت مهم بسیاری از تصادفات است، بهشدت خودداری کنند.
وی همچنین نسبت به تردد موتورسواران نوجوان در روستاها هشدار داد و گفت: در برخی مناطق شاهد حرکات مخاطرهآمیز توسط نوجوانان هستیم؛ والدین باید از در اختیار گذاشتن خودرو و موتورسیکلت به افراد فاقد گواهینامه و کودکان بهطور جدی پرهیز کنند، چرا که این موضوع یکی از عوامل اصلی حوادث ناگوار در محورهای روستایی است.
سرهنگ میرزایی با توصیه به رعایت بیشتر مقررات رانندگی در شرایط ناپایدار جوی تصریح کرد: همکاری شهروندان و توجه به هشدارهای پلیس میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش تصادفات روزهای آینده داشته باشد.
