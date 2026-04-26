به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان با اشاره به جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: خون پاک شهدا موجب تحول، انسجام و بازآفرینی روحیه خدمت در نظام آموزشی شده است.
شیدایی در ادامه مدرسه محوری و محلهمحوری را یکی از مهمترین برنامههای دستگاه تعلیم و تربیت عنوان کرد و گفت: در سند تحول بنیادین بر تبدیل مدرسه به کانون تربیتی محله تأکید شده، اما اجرای آن با کاستیهایی همراه بوده است که با تلاشهای انجامشده در استان، امروز نمونهای موفق از اجرای این سیاست را شاهد هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به حضور گسترده دانشآموزان و فرهنگیان در برنامههای فرهنگی و همکاری مساجد، بیان کرد: اتفاقات اخیر موجب شد طرحهایی مانند حضور دانشآموزان در مساجد با استقبال خانوادهها و هیأت امنای مساجد محقق شود.
وی افزود: تشکیل قرارگاه نوجوان با محوریت سه تشکل دانشآموزی سازمان دانشآموزی، بسیج دانشآموزی و انجمنهای اسلامی از اقدامات مهم آموزش و پرورش در شرایط فعلی است.
شیدایی با تأکید بر ضرورت افزایش تابآوری اجتماعی دانشآموزان و خانوادهها، گفت: در روزهای ابتدایی بحران، نزدیک به ۱۰۰ مشاور در اختیار خانوادهها قرار گرفت و خط ۱۵۷۰ بهصورت ۲۴ ساعته فعال شد تا خدمات مشاورهای مورد نیاز بهموقع ارائه شود.
