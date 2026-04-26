تاثیر ویتامین D در برابر اثرات کووید۱۹

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، مطالعات نتایج متفاوتی داشته‌اند و هیچ فایده مشخصی برای مکمل ویتامین D در مورد کووید وجود ندارد.

اما یک کارآزمایی بالینی بزرگ جدید نشان می‌دهد که اگرچه این مکمل ممکن است یک درمان معجزه‌آسا برای این عفونت نباشد، اما ممکن است به بیماران در جلوگیری از علائم طولانی مدت کووید کمک کند.

آزمایش ویتامین D برای کووید۱۹ (VIVID) که توسط محققان دانشگاه ماساچوست در بوستون انجام شده است، یکی از بزرگترین و دقیق‌ترین مطالعاتی است که تاکنون در این زمینه انجام شده است.

برای این مطالعه، محققان ۱۷۴۷ بزرگسال ساکن ایالات متحده و مغولستان را که اخیراً آزمایش کووید آنها مثبت شده بود، به همراه ۲۷۷ نفر از اعضای خانواده آنها، مورد بررسی قرار دادند.

بیمارانی که به تازگی به کووید مبتلا شده بودند، بلافاصله تحت رژیم درمانی با دوز بالا قرار گرفتند: ۹۶۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین D۳ برای دو روز اول و پس از آن دوز روزانه ۳۲۰۰ واحد بین‌المللی به مدت یک ماه.

با وجود این مقادیر قابل توجه، هیچ تفاوتی در میزان نیاز به مراقبت‌های پزشکی بین افرادی که ویتامین D۳ مصرف می‌کردند و افرادی که دارونما بدون ویتامین مصرف می‌کردند، در چهار هفته پس از تشخیص بیماری وجود نداشت.

علاوه بر این، به نظر نمی‌رسید که این ویتامین مانع از انتشار ویروس به سایر افراد ساکن در همان خانه شود.

دکتر «جوآن منسون»، نویسنده ارشد مطالعه، در یک بیانیه خبری گفت: «در حالی که ما متوجه نشدیم که ویتامین D با دوز بالا شدت کووید یا بستری شدن در بیمارستان را کاهش می‌دهد، اما یک سیگنال امیدوارکننده برای عوارض طولانی مدت کووید مشاهده کردیم که شایسته تحقیقات بیشتر است.»

این سیگنال زمانی به دست آمد که محققان دو ماه پس از تشخیص اولیه، سلامت بیماران را بررسی کردند.

در گروهی که ویتامین D مصرف کردند، ۲۱٪ علائم مداومی مانند مه مغزی یا خستگی را در هشت هفته گزارش کردند. در گروه دارونما، این زمان طولانی تر و به ۲۵ درصد رسید.

محققان گفتند که این آمار ممکن است نشان دهد که ویتامین D می‌تواند به بدن کمک کند تا اثرات طولانی مدت ویروس را به طور مؤثرتری پاک کند.

منسون افزود: «کووید طولانی مدت، که می‌تواند شامل علائم خستگی، تنگی نفس، گیجی مغزی، سایر چالش‌های شناختی و موارد دیگر باشد، همچنان به طور قابل توجهی بر زندگی افراد تأثیر می‌گذارد.»

محققان امیدوارند این مطالعه را به گروه‌های بزرگتری گسترش دهند تا ببینند آیا این سیگنال‌ها برای بهبودی طولانی مدت از کووید در جمعیت‌های مختلف ثابت می‌ماند یا خیر .