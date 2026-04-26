۵.۱ هکتار اراضی ملی در خمینی شهر رفع تصرف شد

سرهنگ امیر سعید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش و هوشیاری نیروهای یگان حفاظت از اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان، یک مورد تصرف غیرقانونی در اراضی ملی شهرستان خمینی‌شهر شناسایی شد که در پی اقدام سریع مأموران، این زمین به مساحت ۵۱ هزار و ۱۳۶ مترمربع رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی با اشاره به ارزش بالای این اراضی افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، ارزش تقریبی این اراضی حدود سه هزار میلیارد ریال است که با اقدام به‌موقع نیروهای یگان حفاظت از ادامه تصرف و تغییر کاربری غیرقانونی آن جلوگیری شد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی ملی ادامه داد: حفاظت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از دست‌اندازی به اراضی دولتی یکی از مأموریت‌های اصلی این یگان است و در این مسیر هرگونه تصرف غیرقانونی با جدیت رصد و پیگیری می‌شود.

باقری با بیان اینکه نظارت بر اراضی ملی در سطح استان به‌صورت مستمر انجام می‌شود، تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت با پایش میدانی و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی، هرگونه تعرض به اراضی دولتی را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی کرده و از طریق مراجع قانونی نسبت به رفع تصرف و برخورد با متخلفان اقدام می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: صیانت از منابع ملی و اموال عمومی علاوه بر اینکه یک وظیفه حاکمیتی محسوب می‌شود، مطالبه جدی مردم نیز هست و یگان حفاظت از اراضی استان اصفهان با جدیت در مسیر مقابله با زمین‌خواری و هرگونه تصرف غیرمجاز حرکت می‌کند.