۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

برنامه‌ریزی برای تولید ۳۱ تن هسته‌ اولیه بذر دانه‌های روغنی

تولید ۳۱ تن هسته‌های اولیه بذر دانه‌های روغنی در سال ۱۴۰۵ در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی غفاری، رئیس بخش تحقیقات دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر گفت: امسال ۴۵ پروژه تحقیقاتی در برنامه داریم که شامل ۲۵ پروژه به‌زراعی و ۱۶ پروژه به‌نژادی است.
وی ادامه داد: امسال برای نخستین بار معرفی رقم هیبریدهای زمستانه کلزا را در برنامه داریم.

وی اظهار کرد: برنامه دیگر این بخش در حوزه دانه‌های روغنی در سال جاری در حوزه گلرنگ است که با توجه به خشکسالی و تغییر اقلیم، نجات‌بخش کشور خواهد بود.

رئیس بخش تحقیقات دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تصریح کرد: محققان ما بر روی 5 گیاه روغنی کلزا، سویا، کنجد، گلرنگ و آفتابگردان کار می‌کنند.

وی گفت: گیاه کاملینا بیشتر برای اراضی دیم و شرایط خشکسالی مناسب است.

غفاری با بیان این که نیاز کشور به روغن سالانه ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون تن است، عنوان کرد: در شرایط بهینه هم بیش از ۱۰ درصد نتوانستیم روغن تولید کنیم.

غفاری گفت: تاکنون ۷۱ رقم دانه‌های روغنی شامل ۲۱ رقم سویا، 17 رقم کلزا، ۱۴ رقم آفتابگردان، ۱۰ رقم کنجد و ۸ رقم گلرنگ معرفی کرده‌ایم.

فاطمه امیر احمدی

