به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح «کارت امید مادر» برای تمامی نوزادان متولد سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این اعتبار از ۱۵ اردیبهشت ماه شارژ میشود.
وی اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ هر نوزادی که در کشور متولد شود، مشمول این طرح خواهد شد و اعتبار مربوطه در حساب بانکی مادر نوزاد شارژ میشود.
وی توضیح داد: با استفاده از این اعتبار، خانوادهها میتوانند اقلام مشمول کالابرگ الکترونیکی را خریداری کنند.
به گفته اندایش، علاوه بر اقلام قبلی، شیر خشک و پوشک نیز به فهرست کالاهای قابل خرید اضافه شدهاند و مشمول استفاده از این اعتبار خواهند بود.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: شیر خشک از طریق برخی داروخانههایی که به شبکه فروش این طرح پیوستهاند عرضه میشود و این داروخانهها در کنار فروشگاههای طرف قرارداد، امکان ارائه شیر خشک و پوشک را فراهم میکنند.
اندایش با اشاره به گستردگی شبکه فروش این طرح گفت: در حال حاضر بیش از ۶۱۰ هزار ترمینال فروشگاهی در کشور به این طرح متصل هستند و امکان عرضه اقلامی مانند پوشک در این فروشگاهها فراهم است.
