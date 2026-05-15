رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه: فروش مرغ بالاتر از ۳۷۰ هزار تومان تخلف است

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، قیمت مصوب مرغ گرم کشتار روز برای مصرف‌کنندگان نهایی در تمامی واحدهای صنفی، ۳۷۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی با هشدار به واحدهای عرضه‌کننده گوشت مرغ تاکید کرد: هرگونه فروش این کالا با قیمتی فراتر از نرخ مصوب، مصداق بارز تخلف و گرانفروشی است و بازرسان سازمان با همکاری بسیج اصناف و اتاق اصناف، به صورت جدی و بدون اغماض با متخلفان برخورد تعزیراتی خواهند کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در خصوص شیوه نظارت بر بازار تصریح کرد: برنامه رصد هوشمند بازار تنها به خرده‌فروشی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه کل زنجیره تامین از زمان فعالیت مرغداری‌ها و انتقال به کشتارگاه تا رسیدن محصول به دست مشتری تحت نظارت دقیق بازرسان قرار دارد.

کریمی همچنین به تامین کالاهای جایگزین برای تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: به منظور رفاه حال شهروندان، مرغ منجمد به میزان کافی در انبارهای استان ذخیره شده است و هم‌اکنون با قیمت ۲۵۵ هزار تومان در سطح تمام فروشگاه‌های معتبر و زنجیره‌ای در حال توزیع است.

وی در پایان با اطمینان‌خاطر به همشهریان در خصوص تداوم عرضه کالا در بازار یادآور شد: با توجه به حجم جوجه‌ریزی‌های انجام شده در واحدهای تولیدی، روند تأمین گوشت مرغ در سطح استان کاملاً پایدار بوده و هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه برای روزهای آتی وجود نخواهد داشت.