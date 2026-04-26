نشست اختصاصی کمیسیون صنایع مجلس برای رفع مشکلات فولاد مبارکه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا سعیدی در تشریح جزییات نشست امروز(یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: نشست امروز کمیسیون با حضور بنده، نایب رییس و تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه به منظور بررسی موانع موجود در مسیر بازسازی و رفع مشکلات این واحد صنعتی برگزار شد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این نشست مسائل مبتلابه صنایع بویژه مجتمع فولاد مبارکه مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در نهایت مقرر شد با توجه به گستردگی مطالب و نیاز به ارائه توضیحات بیشتر و بررسی دقیق تر موارد مطرح شده، نشست دیگری در این رابطه با حضور اعضای کمیسیون، مدیرعامل فولاد مبارکه و سایر دغدغه مندان این حوزه، برگزار شود.