به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از واحد تولیدی کشت ریزجلبک اسپیرولینا در روستای اشکالی شهرستان تنگستان با حضور جمعی از مدیران ارشد استانی با اشاره به اهمیت توسعه فعالیتهای نوین در صنعت شیلات اظهار کرد: تنوعبخشی به تولیدات شیلاتی و حرکت به سمت گونههای با ارزش افزوده بالا، از اولویتهای راهبردی شیلات استان بوشهر است.
مدیر کل شیلات استان بوشهر ادامه داد: پرورش اسپیرولینا به دلیل بهرهوری مناسب، نیاز آبی محدود و بازار مصرف گسترده در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، میتواند سهم قابل توجهی در تقویت اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.
وی با اشاره رتبه اول استان بوشهر در تولید جلبک اسپیرولینا گفت: با توجه به شرایط اقلیمی مطلوب استان بوشهر، توسعه کشت ریزجلبکها ظرفیت قابل اتکایی برای سرمایهگذاری هدفمند به شمار میرود.
وی گفت: شیلات استان با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، حمایت از سرمایهگذاران، تسهیل فرآیندهای اداری و نظارت بر رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
امینی همچنین همافزایی میان مجموعههای اجرایی و نظارتی استان را عامل مهمی در شتاببخشی به طرحهای نوآورانه دانست و تأکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش، توسعه فرآوری و بستهبندی تخصصی و برنامهریزی برای حضور در بازارهای هدف، بهویژه بازارهای صادراتی، از محورهای اصلی برنامههای آتی در حوزه تولید محصولات جلبکی خواهد بود.
در این بازدید، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل شیلات استان بوشهر ، مدیرکل دامپزشکی استان و تعدادی از مدیران و کارشناسان ذیربط حضور داشتند و از نزدیک در جریان ظرفیتها، برنامههای توسعهای و مسائل پیشِروی این طرح قرار گرفتند.
در پایان این بازدید، مسئولان ضمن گفتوگو با بهرهبرداران و بررسی میدانی شرایط تولید، بر استمرار حمایتهای فنی و اجرایی از طرحهای پیشرو در بخش آبزیپروری استان تأکید کردند.
نظر شما