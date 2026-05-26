۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

«انزو مارسکا» سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی می‌شود

پس از جدایی پپ گواردیولا از هدایت تیم فوتبال منچسترسیتی، مدیران این باشگاه با انزو مارسکا به توافق رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پپ گواردیولا پس از ۱۰ سال حضور روی نیمکت تیم فوتبال منچسترسیتی از هدایت این تیم جدا شد تا سیتیزن ها (لقب تیم منچسترسیتی) وارد دوران جدیدی شوند.

فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور حوزه نقل و انتقالات فوتبال در اروپا خبر داد که مدیران این باشگاه با انزو مارسکا به توافق رسیدند و عقد قرارداد با او برای جانشینی گواردیولا انجام شده است.

رومانو در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی X نوشت: «انزو مارسکا پیش‌تر قرارداد سه‌ساله‌ای به عنوان سرمربی جدید منچسترسیتی امضا کرده است.

این قرارداد تا ژوئن ۲۰۲۹ اعتبار دارد و به این ترتیب، فصل جدیدی در منچسترسیتی آغاز خواهد شد. مارسکا قرار است به‌طور کامل در برنامه‌ریزی و استراتژی نقل‌وانتقالات باشگاه نیز نقش داشته باشد. به این ترتیب، حضور او در منچسترسیتی قطعی شده و آغاز همکاری جدید به‌زودی رسمی خواهد شد.»

