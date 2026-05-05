آرسنال فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آرسنال و اتلتیکو مادرید در دیدار برگشت مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه ۱۵ اردیبهشت و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه امارات شهر لندن و با قضاوت دنیل سیبرت رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری یک بر صفر آرسنال خاتمه یافت.

بوکایو ساکا در دقیقه ۴۴ تنها گل این بازی را برای آرسنال به ثمر رساند. دیدار رفت این دو تیم با تساوی یک بر یک به پایان رسیده بود و آرسنال در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه ۲ بر یک جواز حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد.

در دیگر بازی برگشت مرحله نیمه‌نهایی، تیم‌های بایرن مونیخ و پاری‌سن‌ژرمن شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت و از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه آلیانز آرنا شهر مونیخ رو در روی هم قرار می گیرند. بازی رفت با نتیجه ۵ بر ۴ به سود نماینده فرانسه به پایان رسید و برنده این بازی حریف آرسنال در فینال لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود.