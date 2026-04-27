حسینی: ۱۱۰۰ مورد آزمون صحت عملکرد وسایل سنجش در خراسان شمالی انجام شد

سید مهدی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه‌های ابلاغی سازمان ملّی استاندارد ایران در سال ۱۴۰۴ خبر داد و بر اهمیت آزمون‌های صحت عملکرد وسایل سنجش در راستای حفظ حقوق عامه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به اجباری بودن استاندارد وسایل سنجش و توزین و الزامات قانونی در مورد صحت عملکرد این وسایل، همه واحدهای صنفی ارائه دهنده کالا و خدمات موظف هستند ضمن استفاده از وسایل سنجش استاندارد، از صحت عملکرد وسایل توزین مورد استفاده مطمئن شوند.

وی بیان کرد: براساس این آزمون‌ها، همه ترازوها، وزنه‌ها و سایر وسایل سنجش که در داد و ستدهای عمومی به کار برده می‌شوند مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و در صورت تایید صحت کار، برای اینگونه وسایل گواهی صحت عملکرد صادرشده و همچنین بر چسب صحت عملکرد الصاق خواهد شد.

مدیر کل استاندارد خراسان شمالی با اشاره به اینکه شهروندان به برچسب صحت عملکرد برای اطمینان از کارکرد درست وسایل سنجش دقت کنند، تاکید کرد: برچسب صحت عملکرد حاوی نام وسیله، شماره شناسایی، تاریخ آزمون، تاریخ انقضاء و کد آزمایش‌کننده بر روی ترازوها می‌باشد.

حسینی تصریح کرد: هدف از انجام این آزمون‌های مستمر، ایجاد اطمینان در فضای کسب‌وکار و جلوگیری از هرگونه خطا در سنجش کالاهاست که به‌طور مستقیم با معیشت و اعتماد مردم در ارتباط است.