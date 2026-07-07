رسوایی جنسی جدید در میان «حاکمان اپستین» 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، جنی راسیکو یک زن آمریکایی اعلام کرد که گراهام بلاتنر نامزد جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا در یکی از شب های سال ۲۰۲۱ بدون رضایت وی وارد منزلش شده و او را مورد تعرض جنسی قرار داده است.

وی فاش کرد که پیشتر از طریق فضای مجازی با بلاتنر آشنا شده بود، اما در روز حادثه، وی بدون رضایت این زن وارد خانه او شده و او را مورد تعرض قرار داده است.

راسیکو می‌افزاید که در آن زمان موضوع را به پلیس گزارش نداده است، اما روان‌درمانگر خود و تعدادی از نزدیکانش را در جریان این اتفاق قرار داده و پیام‌ها و مکاتباتی را تبادل کرده که روایتش را تأیید می‌کند.

نام راسیکو پیش از این در گزارش قبلی نیویورک تایمز درباره بلاتنر آمده بود، اما به ماهیت اتهام تجاوز در آن زمان اشاره نشده بود.

پرونده‌های متعدد سوایی‌های اخلاقی و جنسی در آمریکا از جمله گزارش‌های مربوط به جزیره اپستین شان می‌دهد که فساد اخلاقی به صورت نهادینه شده در میان جمع کثیری از مسئولان رده بالای این کشور دنبال می شود.

ماجرای جزیره اپستین از سه دهه پیش آغاز شد. این جزیره‌ سال‌ها میزبان جمعی از مشهورترین و قدرتمندترین چهره‌های عالم سیاست، ثروت، هنر، فناوری و حتی علمی غرب و به‌ خصوص آمریکا بود که با جت‌های اختصاصی به «لیتل سنت جیمز» می‌رفتند تا در آن جزیره خصوصی، دور از چشم مردم، رسانه‌ها و البته قانون، خوش گذرانی‌های غیراخلاقی و شنیع داشته باشند.

مالک جزیره «جفری اپستین» نام داشت و قربانیان این ضیافت‌های شیطانی، دختران نوجوان و زیر سن قانونی بودند که توسط شبکه او قاچاق و به مهمانان سرشناس عرضه می شدند.

چندین بار با شکایت قربانیان، پای پیگیری قضایی در این پرونده به میان آمد، اما اپستین هر بار به طرز مشکوکی از مهلکه گریخت و با استفاده از روابط گسترده و عمیقی که با بالاترین سطوح قدرت در آمریکا داشت، توانست ماجرا را لاپوشانی کرده و به اعمال مجرمانه خود ادامه دهد.

نهایتا در حالی که روز به روز به تعداد قربانیان جزیره اسرارآمیز و شیطانی اپستین اضافه می‌شد، وی در اوایل تابستان ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق جنسی دستگیر شد و حدود یک ماه بعد خبر دادند که در اتفاقی نادر در سلول خود در زندان خودکشی کرده است.