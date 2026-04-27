اجرای طرح جامع آموزش‌ مهارتی برای نوجوانان تحت حمایت کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره در این خصوص اظهار کرد: این طرح با همکاری دو حوزه تخصصی معاونت اشتغال و معاونت امور فرهنگی در کمیته امداد اجرا و مدیریت خواهد شد و فرآیند اجرایی آن شامل ۶ گام اصلی شناسایی استعدادها، معرفی و انتخاب مهارت، ثبت‌نام واجدین شرایط، نظارت، اخذ گواهینامه و ارائه گزارش نهایی می‌باشد که شناسایی استعدادها از طریق کارشناسان امور فرهنگی و اجتماعی انجام و در ادامه بر اساس علاقه‌مندی نوجوانان و با هدایت و نظارت معاونت اشتغال و خودکفایی این نهاد رشته و دوره های آموزشی مناسب برای آنان پیشنهاد، انتخاب و برگزار می‌شود.

باسره، ضمن اشاره به تنوع بالای آموزش‌ها در طرح تابستانه مهارت، بیان کرد: برخی رشته‌های آموزشی مورد تأیید در سامانه حیات کمیته امداد شامل حوزه‌های گرافیک و تولید محتوا، هنر و رسانه، صنایع دستی خلاق، کارآفرینی، رشته های متنوع در حوزه رایانه و برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، کشاورزی مدرن و همچنین مهارت‌های فنی و خدماتی است.

به گفته مدیرکل کمیته امداد؛ هزینه‌های آموزشی متقاضیان در این طرح پس از تأیید حضور و دریافت گواهینامه مهارت طبق ضوابط و از محل اعتبارات توسعه آموزش‌های مهارتی کمیته امداد پرداخت می‌شود و تهیه لوازم مصرفی و تجهیزات آموزشی نیز تا سقف تعیین‌شده از بودجه استانی این نهاد تأمین خواهد شد.

وی افزود: این طرح با همکاری چندین دستگاه مرتبط دیگر نظیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه جامع علمی‌–کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و برخی مؤسسات معتبر آموزشی کشور اجرا می شود.

باسره در ادامه تصریح کرد: در کنار اجرای دوره‌های مهارتی، با برنامه ریزی و همکاری معاونت امور فرهنگی کمیته امداد استان، اردوهای فرهنگی - آموزشی تابستانه نیز برای آشنایی دانش‌آموزان و نوجوانان با مشاغل نوین و رشته‌های مختلف آموزشی برگزار خواهد شد تا مسیر آینده‌ی شغلی و تحصیلی آنان با آگاهی بیشتری انتخاب گردد.

این مقام مسئول تأکید کرد: کمیته امداد هرمزگان با جدیت در راستای تحقق توانمندسازی نوجوانان گام برمی‌دارد و با ارائه آموزش‌های هدفمند مهارتی، گواهینامه‌های رسمی و بیمه کارآموزی، زمینه ورود نسل جوان تحت حمایت به بازار کار و خودکفایی اقتصادی آنان را فراهم می‌سازد.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان خاطر نشان کرد: نوجوانان و دانش آموزان تحت حمایت در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ می توانند پس از پایان سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ ، از طریق سامانه حیات کمیته امداد به آدرس hayat.emdad.ir و یا مراجعه حضوری به کارشناسان واحدهای امور فرهنگی و اشتغال در دفاتر این نهاد در طرح تابستانه مهارت سال ۱۴۰۵ ثبت نام نمایند.

باسره در پایان گفت: در سال ۱۴۰۴ اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان در راستای توانمندسازی نوجوانان تحت حمایت کمیته امداد، به اجرای طرح تابستانه مهارت تخصیص یافته و هزینه شده و تعداد ۱۸۶۹ نفر از نوجوانان تحت حمایت کمیته امداد در طرح تابستانه مهارت شرکت کرده و از دروه های مهارت افزایی و اردوهای آموزشی این طرح با هدف مهارت افزایی، آشنایی با مشاغل مختلف و نوین و زمینه سازی برای آینده تحصیلی و شغلی روشن ترو با کیفیت تر بهره مند شده اند.