۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

اجرای طرح جامع آموزش‌ مهارتی برای نوجوانان تحت حمایت کمیته امداد

بندرعباس- مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان، از اجرای طرح ملی آموزش‌های مهارتی نوجوانان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره در این خصوص اظهار کرد: این طرح با همکاری دو حوزه تخصصی معاونت اشتغال و معاونت امور فرهنگی در کمیته امداد اجرا و مدیریت خواهد شد و فرآیند اجرایی آن شامل ۶ گام اصلی شناسایی استعدادها، معرفی و انتخاب مهارت، ثبت‌نام واجدین شرایط، نظارت، اخذ گواهینامه و ارائه گزارش نهایی می‌باشد که شناسایی استعدادها از طریق کارشناسان امور فرهنگی و اجتماعی انجام و در ادامه بر اساس علاقه‌مندی نوجوانان و با هدایت و نظارت معاونت اشتغال و خودکفایی این نهاد رشته و دوره های آموزشی مناسب برای آنان پیشنهاد، انتخاب و برگزار می‌شود.

باسره، ضمن اشاره به تنوع بالای آموزش‌ها در طرح تابستانه مهارت، بیان کرد: برخی رشته‌های آموزشی مورد تأیید در سامانه حیات کمیته امداد شامل حوزه‌های گرافیک و تولید محتوا، هنر و رسانه، صنایع دستی خلاق، کارآفرینی، رشته های متنوع در حوزه رایانه و برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، کشاورزی مدرن و همچنین مهارت‌های فنی و خدماتی است.

به گفته مدیرکل کمیته امداد؛ هزینه‌های آموزشی متقاضیان در این طرح پس از تأیید حضور و دریافت گواهینامه مهارت طبق ضوابط و از محل اعتبارات توسعه آموزش‌های مهارتی کمیته امداد پرداخت می‌شود و تهیه لوازم مصرفی و تجهیزات آموزشی نیز تا سقف تعیین‌شده از بودجه استانی این نهاد تأمین خواهد شد.

وی افزود: این طرح با همکاری چندین دستگاه مرتبط دیگر نظیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه جامع علمی‌–کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و برخی مؤسسات معتبر آموزشی کشور اجرا می شود.

باسره در ادامه تصریح کرد: در کنار اجرای دوره‌های مهارتی، با برنامه ریزی و همکاری معاونت امور فرهنگی کمیته امداد استان، اردوهای فرهنگی - آموزشی تابستانه نیز برای آشنایی دانش‌آموزان و نوجوانان با مشاغل نوین و رشته‌های مختلف آموزشی برگزار خواهد شد تا مسیر آینده‌ی شغلی و تحصیلی آنان با آگاهی بیشتری انتخاب گردد.

این مقام مسئول تأکید کرد: کمیته امداد هرمزگان با جدیت در راستای تحقق توانمندسازی نوجوانان گام برمی‌دارد و با ارائه آموزش‌های هدفمند مهارتی، گواهینامه‌های رسمی و بیمه کارآموزی، زمینه ورود نسل جوان تحت حمایت به بازار کار و خودکفایی اقتصادی آنان را فراهم می‌سازد.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان خاطر نشان کرد: نوجوانان و دانش آموزان تحت حمایت در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ می توانند پس از پایان سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ ، از طریق سامانه حیات کمیته امداد به آدرس hayat.emdad.ir و یا مراجعه حضوری به کارشناسان واحدهای امور فرهنگی و اشتغال در دفاتر این نهاد در طرح تابستانه مهارت سال ۱۴۰۵ ثبت نام نمایند.

باسره در پایان گفت: در سال ۱۴۰۴ اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان در راستای توانمندسازی نوجوانان تحت حمایت کمیته امداد، به اجرای طرح تابستانه مهارت تخصیص یافته و هزینه شده و تعداد ۱۸۶۹ نفر از نوجوانان تحت حمایت کمیته امداد در طرح تابستانه مهارت شرکت کرده و از دروه های مهارت افزایی و اردوهای آموزشی این طرح با هدف مهارت افزایی، آشنایی با مشاغل مختلف و نوین و زمینه سازی برای آینده تحصیلی و شغلی روشن ترو با کیفیت تر بهره مند شده اند.

