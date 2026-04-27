به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه A از روز سه شنبه آغاز و یک تیم جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب خواهد کرد.

تیم های مکزیک، ایالات متحده امریکا و گواتمالا در گروه A به مصاف هم می روند و برای کسب سهمیه جام جهانی دبی رقابت می‌کنند.

گفتنی است فدراسیون جهانی چوگان کشورهای عضو را در پنج گروه سازماندهی کرده است که منطقه A شامل ۱۱ کشور از امریکای شمالی و مرکزی ، منطقه B شامل ۱۰ کشور از امریکای جنوبی، منطقه C شامل ۲۸ کشور از اروپا، منطقه D شامل ۱۲ کشور از شرق آسیا و اقیانوسیه و منطقه E شامل ۲۱ کشور از افریقا و غرب آسیا است.

تیم های ملی ایران به عنوان نماینده گروه E و تیم ملی اسپانیا (قهرمان دوره قبل) جواز حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ امارات را کسب و منتظر شناخت رقبای خود هستند.