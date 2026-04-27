۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

ایران در جمع تیم‌های حاضر در جام جهانی چوگان ۲۰۲۶

ایران در جمع تیم‌های حاضر در جام جهانی چوگان ۲۰۲۶

رقابت‌های مقدماتی جام جهانی چوگان ۲۰۲۶ از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و تیم‌های منطقه‌ای برای کسب سهمیه این رقابت‌ها وارد میدان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه A از روز سه شنبه آغاز و یک تیم جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب خواهد کرد.

تیم های مکزیک، ایالات متحده امریکا و گواتمالا در گروه A به مصاف هم می روند و برای کسب سهمیه جام جهانی دبی رقابت می‌کنند.

گفتنی است فدراسیون جهانی چوگان کشورهای عضو را در پنج گروه سازماندهی کرده است که منطقه A شامل ۱۱ کشور از امریکای شمالی و مرکزی ، منطقه B شامل ۱۰ کشور از امریکای جنوبی، منطقه C شامل ۲۸ کشور از اروپا، منطقه D شامل ۱۲ کشور از شرق آسیا و اقیانوسیه و منطقه E شامل ۲۱ کشور از افریقا و غرب آسیا است.

تیم های ملی ایران به عنوان نماینده گروه E و تیم ملی اسپانیا (قهرمان دوره قبل) جواز حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ امارات را کسب و منتظر شناخت رقبای خود هستند.

