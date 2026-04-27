۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

فعالی: ورودی غربی شهر یزد ساماندهی می‌شود

یزد - رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی عملیات عمرانی ایجاد میدان شهید متوسلیان در ورودی غربی شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فعالی با بیان این که میدان شهید متوسلیان در سمت خروجی شهر یزد به طرف تفت و قبل از پل شهید تقوی قرار دارد، اظهار کرد: این میدان، بلوار جدیدالاحداث شهید باقری و بلوار در حال ساخت سردار فلاح زاده را به هم متصل می‌کند.

وی افزود: این میدان دسترسی رانندگانی که وارد شهر یزد شده و قصد ورود به محله های صفائیه، شهرک رزمندگان و مهرآوران دارند را تسهیل کرده و کمک شایانی به کاهش ترافیک بلوار شهید آیت‌الله خامنه‌ای(مد ظله العالی) و بلوار جوان و بلوار دانشگاه و چهارراه اطلسی و همچنین میدان امام علی(ع) می‌کند.

فعالی خاطرنشان کرد: همچنین با ایجاد بلوار سردار فلاح زاده، رانندگانی که قصد حرکت به سمت محله آزادشهر و یا جنوب شهر را داشته باشند نیز می توانند از این مسیر استفاده کنند.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری، شعاع میدان شهید متوسلیان را ۵۰ متر و عرض آن را ۱۵ متر عنوان و ابراز امیدواری کرد: این طرح با اجرای بیش از ۱۰۰ هزار متر مکعب خاکبرداری و همچنین بالغ بر ۸۰ هزار متر مربع آسفالت، تا پایان خردادماه سال جاری به بهره برداری رسید.

