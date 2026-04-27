به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فعالی با بیان این که میدان شهید متوسلیان در سمت خروجی شهر یزد به طرف تفت و قبل از پل شهید تقوی قرار دارد، اظهار کرد: این میدان، بلوار جدیدالاحداث شهید باقری و بلوار در حال ساخت سردار فلاح زاده را به هم متصل می‌کند.

وی افزود: این میدان دسترسی رانندگانی که وارد شهر یزد شده و قصد ورود به محله های صفائیه، شهرک رزمندگان و مهرآوران دارند را تسهیل کرده و کمک شایانی به کاهش ترافیک بلوار شهید آیت‌الله خامنه‌ای(مد ظله العالی) و بلوار جوان و بلوار دانشگاه و چهارراه اطلسی و همچنین میدان امام علی(ع) می‌کند.

فعالی خاطرنشان کرد: همچنین با ایجاد بلوار سردار فلاح زاده، رانندگانی که قصد حرکت به سمت محله آزادشهر و یا جنوب شهر را داشته باشند نیز می توانند از این مسیر استفاده کنند.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری، شعاع میدان شهید متوسلیان را ۵۰ متر و عرض آن را ۱۵ متر عنوان و ابراز امیدواری کرد: این طرح با اجرای بیش از ۱۰۰ هزار متر مکعب خاکبرداری و همچنین بالغ بر ۸۰ هزار متر مربع آسفالت، تا پایان خردادماه سال جاری به بهره برداری رسید.