  1. استانها
  2. سمنان
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

رفع تصرف ۴۸۰۰متر مربع اراضی ملی در استان سمنان به ارزش ۳۸۷میلیارد ریال

رفع تصرف ۴۸۰۰متر مربع اراضی ملی در استان سمنان به ارزش ۳۸۷میلیارد ریال

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از رفع تصرف چهار هزار و ۸۱۷ متر مربع از اراضی ملی این استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ارزش ریالی این رفع تصرف‌ها ۳۸۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اصحاب رسانه در راه و شهرسازی سمنان از رفع تصرف چهار هزار و ۸۱۷ متر مربع از اراضی ملی راه و شهرسازی طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ با تلاش نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی راه و شهرسازی استان هفت مورد رفع تصرف در چهار شهر استان انجام شد، افزود: در سمنان چهار مورد و در شهرهای دامغان، مهدیشهر و ایوانکی هر کدام یک مورد رفع تصرف انجام گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان افزود: ارزش ریالی رفع تصرف انجام شده ۳۸۷میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است که پنج مورد از رفع تصرف با اجرای احکام قضایی و دو مورد از رفع تعرض به مساحت ۵۹۰ متر مربع در قالب رفع تعرض فوری بوده است.

حسینی طباطبایی تصریح کرد: شهروندان می‌توانند با ارسال پیامک به‌شماره ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ هرگونه تخلف و یا زمین‌خواری را به یگان حفاظت از اداره کل راه و شهرسازی استان گزارش کنند.

کد مطلب 6811986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها