رفع تصرف ۴۸۰۰متر مربع اراضی ملی در استان سمنان به ارزش ۳۸۷میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اصحاب رسانه در راه و شهرسازی سمنان از رفع تصرف چهار هزار و ۸۱۷ متر مربع از اراضی ملی راه و شهرسازی طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ با تلاش نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی راه و شهرسازی استان هفت مورد رفع تصرف در چهار شهر استان انجام شد، افزود: در سمنان چهار مورد و در شهرهای دامغان، مهدیشهر و ایوانکی هر کدام یک مورد رفع تصرف انجام گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان افزود: ارزش ریالی رفع تصرف انجام شده ۳۸۷میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است که پنج مورد از رفع تصرف با اجرای احکام قضایی و دو مورد از رفع تعرض به مساحت ۵۹۰ متر مربع در قالب رفع تعرض فوری بوده است.

حسینی طباطبایی تصریح کرد: شهروندان می‌توانند با ارسال پیامک به‌شماره ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ هرگونه تخلف و یا زمین‌خواری را به یگان حفاظت از اداره کل راه و شهرسازی استان گزارش کنند.