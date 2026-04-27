۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

آزادکاران جوان به اردو می‌روند

اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان از ۱۱ اردیبهشت ماه در بجنورد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان روزهای ۱۱ لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه به در شهر بیرجند برگزار می شود. اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: محمد صفرپور (مازندران) امیرحسین عباسی (تهران)
۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری (مازندران) علی اصغر سلطانی (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: امیررضا تیموری زاد (تهران) علی اصغر تات (هرمزگان) ابوالفضل بخشوده (مازندران) سام ارشد (تهران)
۷۰ کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) رضا شمسی پور (تهران)
۷۴ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند (لرستان) شایان اردو (خراسان رضوی)
۷۹ کیلوگرم: ابوالفضل حسینی (مازندران) مهدی اسماعیلی (مازندران) امیرمحمد زرین کام (تهران)
۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور (تهران) امیرعلی مسلمی (مازندران) رضا افشار (مازندران)
۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران) امیرحسین خاکپا (مازندران) امیررضا علیپور (خراسان رضوی)
۹۷ کیلوگرم: دانیال توکلی (مازندران) امیرمحمد شفایی (خراسان رضوی)
۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (تهران) آرین آراد (البرز) پوریا یعقوبی (مازندران)
سرمربی: احسان امینی
مربیان: بهنام احسان پور – سعید ابراهیمی – رسول دهقان نژاد – بیژن زینی فر

