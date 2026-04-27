به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان روزهای ۱۱ لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه به در شهر بیرجند برگزار می شود. اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: محمد صفرپور (مازندران) امیرحسین عباسی (تهران)

۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری (مازندران) علی اصغر سلطانی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: امیررضا تیموری زاد (تهران) علی اصغر تات (هرمزگان) ابوالفضل بخشوده (مازندران) سام ارشد (تهران)

۷۰ کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) رضا شمسی پور (تهران)

۷۴ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند (لرستان) شایان اردو (خراسان رضوی)

۷۹ کیلوگرم: ابوالفضل حسینی (مازندران) مهدی اسماعیلی (مازندران) امیرمحمد زرین کام (تهران)

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور (تهران) امیرعلی مسلمی (مازندران) رضا افشار (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران) امیرحسین خاکپا (مازندران) امیررضا علیپور (خراسان رضوی)

۹۷ کیلوگرم: دانیال توکلی (مازندران) امیرمحمد شفایی (خراسان رضوی)

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (تهران) آرین آراد (البرز) پوریا یعقوبی (مازندران)

سرمربی: احسان امینی

مربیان: بهنام احسان پور – سعید ابراهیمی – رسول دهقان نژاد – بیژن زینی فر