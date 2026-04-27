به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی ادعای شریفی زارچی درباره آمار پویش «جانفدا» را تکذیب کرد.
وی با تکذیب ادعای شریفی زارچی درباره آمار ثبتنام در پویش جانفدا نوشت:
مدعیان بیوطن هوش مصنوعی برای حمله به آمار شگفتانگیز جانفدا اولیات علمی را هم رعایت نمیکنند و آمار بخش دیدگاه ها را به کل ثبتنامکنندگان تعمیم میدهند. البته جوانان دانشجوی سال اول مهندسی کامپیوتر ما بهراحتی پاسخ این دروغ را دادند؛ ولی چیزی از ناشریفی بیوطنها کم نمیکند.
سامانه جانفدا شمارههای تکراری را هم از آمار نهایی حذف میکند؛ در حالی که ما میدانیم خیلی از این شمارههای تکراری متعلق به افراد متفاوتی بوده که مثلاً فرزند یک خانواده با شماره خودش برای پدر و مادرش نیز ثبتنام کرده. ولی برای حفظ کامل امانت و صداقت حتی این شمارهها نیز در آمار نهایی نیامده؛ چیزی که خودش نزدیک به دو میلیون نفر می شود.
نظر شما