آیت الله دژکام: رمز موفقیت نظام اسلامی در «ولایت‌ محوری» است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر سه شنبه در شورای نهادهای حوزی استان فارس با قدردانی از تلاش‌های مستمر در برگزاری جلسات هم‌اندیشی، این نشست‌ها را فرصتی ارزشمند برای ارتقای تعامل، هم‌فکری و افزایش کارآمدی روحانیت در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی دانست.

وی با اشاره به نقش این جلسات در شناسایی ظرفیت‌های روحانیت افزود: استمرار چنین نشست‌هایی موجب می‌شود توانمندی‌های مجموعه مبلغین و روحانیون بیش از پیش آشکار شده و زمینه برای اثرگذاری بهتر در جامعه اسلامی فراهم شود.

امام جمعه شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی ماه‌های اخیر اظهار کرد: رخدادهای جامعه باید با نگاه قرآنی و در چارچوب نظام ولایی تحلیل شود، چرا که تجربه تاریخی نشان داده هر جا ارتباط با ولایت تقویت شده، مسیر حرکت جامعه اسلامی نیز با موفقیت همراه بوده است.

ولایت فقیه ستون فقرات حکمرانی اسلامی است

آیت‌الله دژکام با تأکید بر جایگاه بنیادین ولایت فقیه در نظام اسلامی تصریح کرد: ولایت صرفاً یک بحث اعتقادی یا نظری نیست، بلکه دارای کارکردی اجرایی، مدیریتی و حکمرانی در ساختار نظام اسلامی است و باید به عنوان محور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست از مفهوم ولایت افزود: ولایت در فقه اسلامی به معنای اداره، تدبیر و مدیریت جامعه اسلامی است و نه صرفاً یک مفهوم کلامی. از این رو، لازم است در حوزه‌های علمیه نیز بازنگری جدی در مباحث فقهی صورت گیرد و فقه حکمرانی به‌صورت منسجم‌تر مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت بازتعریف برخی مباحث فقهی در شرایط حکمرانی نوین

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر ضرورت بازتعریف برخی مباحث فقهی در شرایط حکمرانی نوین گفت: همان‌گونه که در گذشته ابواب فقهی مانند طهارت، عبادات و معاملات به‌صورت مستقل تدوین شده‌اند، امروز نیز باید «فقه حکومت» و «فقه مدیریت اجتماعی» به عنوان یک ضرورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا ساختار تصمیم‌سازی نظام اسلامی دقیق‌تر و کارآمدتر شود.

آیت‌الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اصل ولایت در حل مسائل کشور اظهار داشت: بسیاری از چالش‌ها زمانی حل می‌شوند که تحلیل‌ها و تصمیم‌ها ذیل چارچوب ولایت و با نگاه کلان و راهبردی صورت گیرد، چرا که در این نگاه، اولویت‌ها به درستی تشخیص داده می‌شوند.

وی با بیان ضرورت رعایت اصل «اهم و مهم» در مدیریت اجتماعی افزود: در شرایطی که جامعه با مسائل متعدد روبه‌روست، باید از پراکندگی در تصمیم‌گیری پرهیز کرد و تمرکز بر اولویت‌های اصلی نظام اسلامی قرار گیرد؛ زیرا ورود هم‌زمان به همه مسائل بدون توجه به ظرفیت‌ها، می‌تواند موجب تشتت و کاهش کارآمدی شود.

اولویت‌ها را بر اساس منطق ولایت تنظیم شود

امام جمعه شیراز با اشاره به برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی گفت: مسائل مهمی مانند حجاب، آسیب‌های اجتماعی و موضوعات فرهنگی باید در چارچوب راهبردهای کلان نظام و با تدبیر ولی امر مسلمین دنبال شود و نباید به گونه‌ای عمل کرد که موجب دو قطبی‌سازی در جامعه شود.

وی تأکید کرد: دشمنان نظام اسلامی همواره تلاش دارند با برجسته‌سازی برخی موضوعات، جامعه را دچار اختلاف و انحراف از مسائل اصلی کنند، از این رو باید با هوشمندی و درایت، اولویت‌ها را بر اساس منطق ولایت تنظیم کرد.

آیت‌الله دژکام در ادامه با اشاره به جایگاه رهبری در نظام اسلامی تصریح کرد: تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که هرگاه جامعه در مسیر ولایت حرکت کرده، در برابر فشارها و تهدیدها موفق بوده و هر زمان این مسیر تضعیف شده، آسیب‌پذیری افزایش یافته است.

وی افزود: نظام ولایی به گونه‌ای طراحی شده که تصمیمات کلان در بالاترین سطح و با اشراف کامل به شرایط کشور اتخاذ می‌شود و این ساختار، مانع از بروز بحران‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های پراکنده و غیرهماهنگ است.

نقش روحانیت در تبیین دقیق مبانی ولایت، حکمرانی دینی و فقه مدیریت اجتماعی

نماینده ولی‌فقیه در فارس در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر نقش روحانیت در تبیین این مفاهیم خاطرنشان کرد: روحانیت باید در کنار فعالیت‌های تبلیغی، به تبیین دقیق مبانی ولایت، حکمرانی دینی و فقه مدیریت اجتماعی بپردازد تا جامعه شناخت عمیق‌تری نسبت به کارکردهای نظام اسلامی پیدا کند.

وی در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند صبر، همدلی، اعتماد به ساختارهای قانونی و حرکت در مسیر رهبری هستیم تا بتوانیم از پیچیدگی‌های موجود عبور کرده و مسیر پیشرفت کشور را هموارتر کنیم.